A股4300檔個股飄紅…貴金屬板塊「狂漲」　專家急提醒：金價風險





▲A股21日三大指數上漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股21日多點開花，三大指數集體上漲，截至收盤，滬指漲0.45%，深成指漲1.27%，創業板指漲1.59%，北證50指數漲2.63%。全市場成交10736億元，較上日增量1244億元。全市場超4300檔個股上漲。在板塊題材上，黃金、跨境電商、紙製、AI應用、機器人概念股漲幅居前。

據《中國商報》報導，盤面上，受國際金價續創新高影響，黃金股全天強勢，曉程科技、四川黃金、赤峰黃金、西部黃金、湖南白銀等漲停。業內人士對此認為，隨著投資人對美國資產信心下降，美元傳統的避險屬性正面臨挑戰，美元大跌為黃金價格帶來支撐。

Capital Economics分析師表示，受美國頻繁變動的關稅政策影響，美元作為傳統避險資產的地位正面臨越來越多的質疑。

▲多專家提醒，避免盲目購買黃金。（圖為深圳水貝黃金市場／CFP）

中泰證券表示，「對等關稅」持續加碼，受避險需求影響，黃金價格持續上漲，「從中長期來看，十年期美債的真實殖利率處於，過去十年的高點區間，美國經濟逐漸走向滯脹，美元信用體系的重塑已經成為趨勢，金價有望持續走高。」

有機構專家提醒，投資人應注意，黃金價格高點回落的風險。金瑞期貨貴金屬研究員吳梓傑認為，「個人投資人需要在市場過熱時，保持理性，避免盲目追漲。」

上海黃金交易所發布的風險提示指出，近期貴金屬價格波動劇烈，請各會員提高風險防範意識，繼續做好風險應急預案，維護市場平穩運作，同時，提示投資人做好風險防範工作，合理控制部位，理性投資。