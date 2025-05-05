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涉詐領公家補助百萬元案　「孔子75代孫」交保20萬

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲孔祥科涉嫌詐領公家補助款案遭約談後，被檢察官諭令交保20萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民間團體涉嫌以不實單據詐領公家補助款案，5日指揮調查局兵分13路展開搜索行動，並約談10名被告中，其中赫見號稱「孔子第75代孫」孔祥科。擁有經濟學博士學位的孔祥科，疑似將台灣中華儒學會大小章交給他人，向中油申請睦鄰補助，孔祥科晚間經檢察官訊問後，被依詐欺罪嫌諭令20萬元交保。

台灣中華儒學總會理事長孔祥科，是孔子第75代孫，在就讀博士研究所時，就是台北南陽街補習班名師。之後，孔祥科在數字雲端公司擔任顧問，為了協調中國母集團增資案，行賄立委廖國棟60萬元，被檢察官提起公訴，現正由台北地院審理中。

檢調獲報，有民間團體用無關活動的收據或其他名目，申請衛福部補助「居家照顧推廣暨節能減碳宣導活動」等補助，辦案人員追查發現並非個案，遭詐領的還有台灣中油等公家機關，涉詐領的團體至少包括中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會以及台灣中華儒學總會等法人團體。

雖然這些協會申請補助每件約僅數萬元，但累計2022年間，詐領總額上百萬元。檢察官蔡正雄5日指揮調查新北市調處，持法院核發搜索票，前往相關協會等13個地點進行搜索，並約談10名涉案被告、1名證人到案協助釐清案情，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

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