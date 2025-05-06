　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／民團涉詐百萬公家補助款　仁德推廣理事長等2人遭聲押

▲▼民間團體詐公家補助款案，台灣社區關懷愛心服務協會聯絡人蔡宗成。（圖／記者劉昌松攝）

▲民間團體詐公家補助款案，台灣社區關懷愛心服務協會聯絡人蔡宗成。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北地檢署偵辦民間團體涉嫌以不實單據詐領公家補助款案，5日指揮調查局兵分13路展開搜索行動，並約談10名被告，其中赫見號稱「孔子第75代孫」孔祥科，檢方複訊後依詐欺罪諭令孔20萬元交保；此外，台灣社區關懷愛心服務協會聯絡人蔡宗成、中華仁德推廣協會理事長葉東燦2人遭檢方聲押。

檢調獲報，有民間團體用無關活動的收據或其他名目，申請衛福部補助「居家照顧推廣暨節能減碳宣導活動」等補助，辦案人員追查發現並非個案，遭詐領的還有台灣中油等公家機關，涉詐領的團體至少包括中華仁德推廣協會、台灣社區關懷愛心服務協會、台灣原住民愛加倍文教關懷協會、中華髮容國際評審競技研究發展協會以及台灣中華儒學總會等法人團體。

雖然這些協會申請補助每件約僅數萬元，但累計2022年間，詐領總額上百萬元。檢察官蔡正雄5日指揮調查新北市調處，持法院核發搜索票，前往相關協會等13個地點進行搜索，並約談10名涉案被告、1名證人到案協助釐清案情，全案朝詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。

▼中華仁德推廣協會理事長葉東燦。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼民間團體詐公家補助款案，中華仁德推廣協會理事長葉東燦。（圖／記者劉昌松攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白種元宣布中斷演藝活動！鞠躬致歉
小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬嗆「舔乾淨」就當和
劇烈天氣要來了　首波梅雨鋒面下午到
快訊／大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
快訊／200年來首次！白沙屯媽祖今通過南投　交管路線曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

駕駛停等紅燈睡著「忘了起步」　警拍車門叫醒2人...驚見毒品

高雄男第9次酒駕還沿路闖紅燈　求輕判被打臉！確定入監1年

快訊／民團涉詐百萬公家補助款　仁德推廣理事長等2人遭聲押

呂秋遠黑料曝！與當事人、女粉絲進出旅館　爆私生子公會竟無視

「農藥超過的不要出」小學營養師洩密稽查日　下場慘了

街頭藝人「睡背包客棧」深夜被陌生人闖上床：上半身都進到裡面

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

澎湖安檢所上兵酒駕！驗尿驚見「K他命反應」　海巡震怒：將汰除　

小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬嗆「舔乾淨」就當和解

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

【全場鼓掌】富邦小球迷不受風勢影響　完美接住界外球！

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

駕駛停等紅燈睡著「忘了起步」　警拍車門叫醒2人...驚見毒品

高雄男第9次酒駕還沿路闖紅燈　求輕判被打臉！確定入監1年

快訊／民團涉詐百萬公家補助款　仁德推廣理事長等2人遭聲押

呂秋遠黑料曝！與當事人、女粉絲進出旅館　爆私生子公會竟無視

「農藥超過的不要出」小學營養師洩密稽查日　下場慘了

街頭藝人「睡背包客棧」深夜被陌生人闖上床：上半身都進到裡面

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

澎湖安檢所上兵酒駕！驗尿驚見「K他命反應」　海巡震怒：將汰除　

小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬嗆「舔乾淨」就當和解

賴床人必學！4招培養「早起」好習慣：強化正面反饋循環超重要

印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝

大谷翔平轟190公里怪力彈快追上賈吉！霸榜道奇最強13球

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

MG「全新7人座MPV」印度預告上市！頭等艙座椅超豪華挑戰TOYOTA阿法

快訊／台積電跌22元至916　台股開盤大跌179點

拯救「垂死好萊塢」！川普擬對外國電影徵100%關稅

波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

福特「無聊汽車」將復活回歸！Fiesta與福斯合作換新平台

大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第9轟

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

社會熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬

國1追撞畫面曝　肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」

邱軍想賴酒駕！監視器打臉狂灌10公升還蛇行

獨／三角畸形戀命案關鍵點！套房睡法曝

街頭藝人睡背包客棧　深夜被陌生人闖上床

台南警車碰撞多元計程車　6人送醫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

涉詐百萬補助　孔子75代孫交保20萬

黃子佼們+1　他上傳國中女友害羞片遭訴

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

澎湖上兵酒駕遭逮！驗尿驚見K他命反應

拆船大亨慘遭滅門7死　牛埔幫齊會生今告別式

更多熱門

相關新聞

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

大罷免潮如火如荼進行中，在藍營苦於一階連署涉偽造文書的司法戰時，今（1日）上午，台東罷免藍委黃建賓團隊「挫賓行動」將1.6萬連署書送到台東縣選委會；桃園罷免涂權吉團隊稍早也將4.1萬份連署書正式送件，成全台第一、第二個二階段連署送件罷團。

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

快訊／最指標選區！　罷免傅崐萁二階連署達標衝破2萬4千份

又是補助款　葛藍喬安娜265萬沒核撥

又是補助款　葛藍喬安娜265萬沒核撥

幕後／民進黨入場「說的沒唱的好聽」　地方宣講成效不如大港開唱

幕後／民進黨入場「說的沒唱的好聽」　地方宣講成效不如大港開唱

幕後／綠營活動效果差「罷團也焦慮」　自立自強鎖定兩時段衝連署

幕後／綠營活動效果差「罷團也焦慮」　自立自強鎖定兩時段衝連署

關鍵字：

民團補助款

讀者迴響

熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

AV女神消失4個月曬側乳回歸

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命

白沙屯媽祖首進南投　3條可能路線曝光

她畢業就遇爽缺　過來人示警：小心腳麻

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面