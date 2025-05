數月來第一次！以軍空襲葉門荷台達港　報復特拉維夫機場遇襲

▲以軍5日對葉門荷台達港發動襲擊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列5日晚間對葉門發動8次空襲,投下48枚炸彈,擊中葉門港市荷台達(Hodeidah)與一間混凝土工廠。以軍事後證實實施襲擊,並聲稱相關行動是對葉門反抗軍「青年運動」(Houthi,又稱胡塞武裝)日前對其主要機場發射彈道飛彈的報復。這是以色列數月來首次在葉門境內展開大規模軍事行動,令雙方衝突升溫,而青年運動則揚言對以色列實施全面空中封鎖。

據CNN報導,以色列國防軍(IDF)表示,軍方5日晚間派出數十架戰機,對青年運動紅海戰略港口荷台達及其周邊地區數十個軍事設施展開空襲。以軍稱,當地港口被用來輸送伊朗武器與恐怖相關裝備,一家混凝土廠也被用於建設隧道和軍事基礎設施。青年運動控制的媒體證實,荷台達港包括該混凝土廠在內,有多個地點遇襲。

Israeli airstrikes have begun in Hodeidah, Yemen.

Reports of about 30 fighter jets attacking 9 targets simultaneously.



The Yemenis are reporting dozens of loud explosions, so they are calling this a very significant attack.



The strikes paralyzed the port of Hudeidah. Our… pic.twitter.com/81H2l5mon5