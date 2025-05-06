　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

數月來第一次！以軍空襲葉門荷台達港　報復特拉維夫機場遇襲

▲▼以軍對葉門荷台達港發動襲擊。（圖／翻攝自X）

▲以軍5日對葉門荷台達港發動襲擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列5日晚間對葉門發動8次空襲，投下48枚炸彈，擊中葉門港市荷台達（Hodeidah）與一間混凝土工廠。以軍事後證實實施襲擊，並聲稱相關行動是對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又稱胡塞武裝）日前對其主要機場發射彈道飛彈的報復。這是以色列數月來首次在葉門境內展開大規模軍事行動，令雙方衝突升溫，而青年運動則揚言對以色列實施全面空中封鎖。

據CNN報導，以色列國防軍（IDF）表示，軍方5日晚間派出數十架戰機，對青年運動紅海戰略港口荷台達及其周邊地區數十個軍事設施展開空襲。以軍稱，當地港口被用來輸送伊朗武器與恐怖相關裝備，一家混凝土廠也被用於建設隧道和軍事基礎設施。青年運動控制的媒體證實，荷台達港包括該混凝土廠在內，有多個地點遇襲。

以軍透露，這起軍事行動是軍方對青年運動日前向本-古里安國際機場（TLV）發射彈道飛彈的回應。根據以方說法，青年運動4日對特拉維夫發射飛彈；儘管以軍曾試圖攔截，但並未成功，最後導致防禦嚴密的本-古里安國際機場被擊中，成為以色列境內首個被青年運動成功打擊的主要機場。

青年運動隨後聲稱將「全面封鎖以色列領空」，並呼籲全球航空公司取消所有飛往以色列的航班。以色列總理納坦雅胡則在社群媒體上強調，以方已啟動報復行動，並會繼續採取強硬措施，強調青年運動是「在伊朗指揮與支持下進行的」。

事實上，過去數個月以來，以色列與美國已多次對葉門境內的青年運動據點發動空襲，目標包括發電廠與港口，意圖削弱其軍力。然而，這些攻擊對於阻止青年運動對以色列與紅海美軍艦艇發動攻擊收效甚微，區域局勢持續緊張，國際航運與航空安全也面臨重大挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白種元宣布中斷演藝活動！鞠躬致歉
小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬嗆「舔乾淨」就當和
劇烈天氣要來了　首波梅雨鋒面下午到
快訊／大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
快訊／200年來首次！白沙屯媽祖今通過南投　交管路線曝光
知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝

拯救「垂死好萊塢」！川普擬對外國電影徵100%關稅

五角大廈「大瘦身」！　防長下令裁20%四星軍官和高階將領

數月來第一次！以軍空襲葉門荷台達港　報復特拉維夫機場遇襲

和馬斯克鬥累了？OpenAI放棄轉為營利結構　改當公益企業

蘋果Siri偷錄「私密對話」擬賠277億　申請條件曝光

知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

川普擬課外國電影100%關稅　白宮：未做最終決定

美股收黑！台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重挫

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

【全場鼓掌】富邦小球迷不受風勢影響　完美接住界外球！

印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝

拯救「垂死好萊塢」！川普擬對外國電影徵100%關稅

五角大廈「大瘦身」！　防長下令裁20%四星軍官和高階將領

數月來第一次！以軍空襲葉門荷台達港　報復特拉維夫機場遇襲

和馬斯克鬥累了？OpenAI放棄轉為營利結構　改當公益企業

蘋果Siri偷錄「私密對話」擬賠277億　申請條件曝光

知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

川普擬課外國電影100%關稅　白宮：未做最終決定

美股收黑！台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重挫

賴床人必學！4招培養「早起」好習慣：強化正面反饋循環超重要

印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝

大谷翔平轟190公里怪力彈快追上賈吉！霸榜道奇最強13球

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

MG「全新7人座MPV」印度預告上市！頭等艙座椅超豪華挑戰TOYOTA阿法

快訊／台積電跌22元至916　台股開盤大跌179點

拯救「垂死好萊塢」！川普擬對外國電影徵100%關稅

波波維奇中風後首露面！交棒給新主帥　虧兩愛徒陪復健偷報仇

福特「無聊汽車」將復活回歸！Fiesta與福斯合作換新平台

大谷翔平炸189.7公里怪力彈！「傳奇之地」擊出本季第9轟

信眾創意製「金元寶帽」吸引 #白沙屯媽祖 停駕

國際熱門新聞

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

川普喊課100%稅　美國巨頭股價挫跌

台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重挫

波克夏股東大會7項表決全遭否決！　巴菲特也投反對票

旁觀他人的痛苦：陸劇的虐戀與療癒

越南被美課徵46％關稅　首談判5/7登場

蘋果Siri偷錄「私密對話」擬賠277億　申請條件曝光

川普鼓勵「無證移民」自行遣返　提供3萬元津貼

每月買黃金連續22年　越南男提早退休

女脖子痛預約按摩　意外約到色情服務

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

泰國潛水活春宮　在珊瑚礁上激戰

川普擬課外國電影100%關稅　白宮：未做最終決定

更多熱門

相關新聞

以色列批准「征服整個加薩」

以色列批准「征服整個加薩」

以色列官員5日表示，總理納坦雅胡的安全內閣已投票批准，要擴大對加薩走廊哈瑪斯的軍事攻勢，要徹底占領控制整個加薩。但以色列要占領加薩多久，還不清楚。

葉門反抗軍彈襲以色列機場　納坦雅胡誓言報復

葉門反抗軍彈襲以色列機場　納坦雅胡誓言報復

俄有實力結束戰爭　普丁：希望不必動用核武

俄有實力結束戰爭　普丁：希望不必動用核武

瓦爾茲密謀「勾結以國」動武　觸怒川普遭撤換

瓦爾茲密謀「勾結以國」動武　觸怒川普遭撤換

烏媒：北韓軍恐參與烏東「新攻勢」！

烏媒：北韓軍恐參與烏東「新攻勢」！

關鍵字：

軍武國際軍武以色列胡塞武裝青年運動葉門Hodeidah

讀者迴響

熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

AV女神消失4個月曬側乳回歸

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命

白沙屯媽祖首進南投　3條可能路線曝光

她畢業就遇爽缺　過來人示警：小心腳麻

鐵證曝光！　經濟部長涉「圖利」特定廠商

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面