數月來第一次！以軍空襲葉門荷台達港　報復特拉維夫機場遇襲

▲以軍5日對葉門荷台達港發動襲擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列5日晚間對葉門發動8次空襲，投下48枚炸彈，擊中葉門港市荷台達（Hodeidah）與一間混凝土工廠。以軍事後證實實施襲擊，並聲稱相關行動是對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又稱胡塞武裝）日前對其主要機場發射彈道飛彈的報復。這是以色列數月來首次在葉門境內展開大規模軍事行動，令雙方衝突升溫，而青年運動則揚言對以色列實施全面空中封鎖。

據CNN報導，以色列國防軍（IDF）表示，軍方5日晚間派出數十架戰機，對青年運動紅海戰略港口荷台達及其周邊地區數十個軍事設施展開空襲。以軍稱，當地港口被用來輸送伊朗武器與恐怖相關裝備，一家混凝土廠也被用於建設隧道和軍事基礎設施。青年運動控制的媒體證實，荷台達港包括該混凝土廠在內，有多個地點遇襲。

Israeli airstrikes have begun in Hodeidah, Yemen.

Reports of about 30 fighter jets attacking 9 targets simultaneously.



The Yemenis are reporting dozens of loud explosions, so they are calling this a very significant attack.



The strikes paralyzed the port of Hudeidah. Our… pic.twitter.com/81H2l5mon5 — Cheryl E (@CherylWroteIt) May 5, 2025

以軍透露，這起軍事行動是軍方對青年運動日前向本-古里安國際機場（TLV）發射彈道飛彈的回應。根據以方說法，青年運動4日對特拉維夫發射飛彈；儘管以軍曾試圖攔截，但並未成功，最後導致防禦嚴密的本-古里安國際機場被擊中，成為以色列境內首個被青年運動成功打擊的主要機場。

青年運動隨後聲稱將「全面封鎖以色列領空」，並呼籲全球航空公司取消所有飛往以色列的航班。以色列總理納坦雅胡則在社群媒體上強調，以方已啟動報復行動，並會繼續採取強硬措施，強調青年運動是「在伊朗指揮與支持下進行的」。

事實上，過去數個月以來，以色列與美國已多次對葉門境內的青年運動據點發動空襲，目標包括發電廠與港口，意圖削弱其軍力。然而，這些攻擊對於阻止青年運動對以色列與紅海美軍艦艇發動攻擊收效甚微，區域局勢持續緊張，國際航運與航空安全也面臨重大挑戰。