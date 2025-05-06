印度搭臥舖15hrs！旅遊達人患嚴重呼吸道感染　入院吸氧畫面曝

▲馬多克稱自己在印度搭乘臥舖15小時後，患上嚴重呼吸道感染，需入院戴氧氣面罩治療。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國旅遊達人馬多克（Nick Maddock）聲稱，他在印度展開鐵道旅行後，患上了嚴重呼吸道感染，並上傳他在醫院戴著氧氣面罩的影片，表示自己正在醫院接受治療，引發網路熱議。

據《印度時報》報導，馬多克表示，他在印度搭乘了15個小時的二等火車臥舖，從瓦拉納西前往新賈爾派古里，但這趟「他過去6年旅途中最噁心經歷之一」的旅程，卻成為他不堪回首的回憶。他形容，印度二等冷氣火車的車廂髒亂不堪、廁所還散發著惡臭，導致他在「72小時後因呼吸道感染住院」，更一度在影片標題中暗示自己的肺部病變與「在屍體中呼吸」有關。

馬多克後來將相關措辭刪除，表示自己不確定感染是源於15小時的火車旅行，還是在瓦拉納西呼吸了大量「特殊氣體」的空氣所致，還直言自己「肺部都要被烤焦了」。儘管馬多克的言辭激烈，但他澄清自己並非針對整個印度，而是針對單一旅程的具體經驗。

相關影片在網上曝光後，瞬間在社群媒體引來大量批評。有印度網友質疑他是否真的能判斷病因與火車旅程有關，「印度的14億人口每天有上億人在搭火車，我們從來沒聽過這樣的事」、「感染難道不是你自身免疫力低下導致的嗎？你應該怪你自己」；也有人稱瓦拉納西雖然有火葬場，但馬多克的描述過於誇張，認為他借用印度貧窮形象來博取關注，批評其言論帶有優越心態和文化偏見。

部分評論則針對馬多克的旅行選擇提出質疑，認為他事前未做好研究，選擇搭乘條件較差的列車卻又事後抱怨，「印度本地人都不選擇這種二等火車」。還有人認為，馬多克在預算有限的情況下，硬要深入拍攝最貧困地區，然後以偏概全地評論整個國家，「這種行為實在讓人難以認同」、「你本來就戴著有色眼鏡」。

儘管影片引起的爭議不斷，但馬多克表示自己只想分享個人經歷，且毫無惡意，發布影片也只是反映個人旅程的一部分，而非對印度文化的全面評論，並強調生病一事確實發生。事實上，印度火車的衛生問題已存在多年。當地一份民調顯示，有68%受訪者不滿意印度火車的衛生狀況。