快訊／台南警車碰撞多元計程車「車頭全爛」　6人送醫

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市安平區5日晚間7時51分許發生一件特殊車禍，一輛出勤中的警車與一輛多元計程車在永華路二段、育平路路口發生碰撞，造成警車上3名員警及計程車駕駛與2名乘客共6人受傷，所幸6人均意識清醒，分別由救護車送往郭綜合醫院治療，詳細車禍原因、肇事責任歸屬待調查釐清。

▲台南警車衝勤務現場與多元計程車相撞，由於撞擊力道強大，導致警車車頭、多元計程車車尾嚴重受損。（圖／記者林東良翻攝／下同）

▲事故造成3名員警、計程車駕駛及2名乘客送醫。（圖／記者林東良翻攝）

根據消防局通報，事發時間為5日晚上7時51分，報案後5分鐘救護人員即抵達現場，並陸續將傷者送醫，傷者包含一名27歲男性員警，有額頭腫脹及肢體擦傷、一名35歲男性員警，膝蓋挫傷、一名39歲男性員警，膝蓋疼痛。計程車部分則有，一名20多歲男子、一名20多歲女子肢體擦傷，以及一名32歲男子有頭暈情況，無明顯外傷，3人均意識清醒無生命危險。

警方表示，當時台南第四警分局獲報有民眾持刀鬧事，警車正趕往現場途中，行經永華路二段855號前與一輛多元計程車發生擦撞，由於撞擊力道強大，導致警車車頭、多元計程車車尾受損，警車與計程車共6人均受傷。

對於警車當時是否開啟警示燈與警笛，雙方是否依交通號誌通行等肇責部分，警方表示將進一步調閱監視器及行車記錄器釐清，並依程序處理相關後續。