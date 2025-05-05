國1嚴重追撞！肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」　現場慘烈畫面曝　

記者許宥孺／高雄報導

國道1號北上355公里處、楠梓段，今(5日)上午發生一起嚴重追撞事故，所幸事故沒有人員傷亡，不過也造成上班尖峰時段大塞車，時速只剩10公里。有路過民眾直擊車禍過程，將影片po上網引起熱議，有人問說「小鴨車主為什麼在跳16蹲？」其他網友解惑，小鴨駕駛疑為主肇因，「知道慘了才在那邊跳，去重考駕照吧！」

▲國道車禍畫面曝光 。（圖／翻攝自threads／love_19940420、scania_9823提供）



事故發生在5日上午7點06分，警方獲報，國道一號北向355公里處發生4車追撞車禍，事故占用3車道，一部小客車打橫在內側車道，一部貨櫃車側翻占用中間、內側車道，還有一部休旅車卡在中央分隔島。事故導致後方車流嚴重回堵約12公里，時速僅剩10公里。

有民眾直擊車禍現場，事後將畫面po上網路，只見當時小鴨轎車先與貨櫃車先發生撞擊，導致貨櫃車失控再撞上內側車道的休旅車，小鴨轎車也失控旋轉180度，現場揚起大量灰塵。

▲▼小鴨駕駛下車後發現慘了，情緒崩潰抱頭又跪地。（圖／翻攝自threads／love_19940420、scania_9823提供）



小鴨駕駛下車後，發現苗頭不對，疑似情緒失控，先是雙手抱頭，又跪地、站起狂跳。網友看完影片後表示，「小鴨車主為什麼在跳16蹲？」、 「難怪小鴨要下來跳」、「小鴨感覺是肇事主因？」、「 知道慘了才在那邊跳，去重考駕照吧」、「幸好沒人傷亡，但小鴨車主跳得好像球賽輸了！」

據警方調查，27歲林姓男子駕駛自小客車行駛於內側車道，疑似未保持行車安全距離，閃避失控撞擊行駛於外側車道的貨櫃車，造成貨櫃車失控翻覆，再撞上另一部休旅車，導致休旅車被擠壓騎上中央分隔島，又造成行駛於國道南向的一部自小客車失控，撞上外側護欄。初判林姓男子為主要肇事者。