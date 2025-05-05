快訊／4縣市「高溫警示」　屏東熱飆36.2度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署11時36分針對4縣市發布高溫警示，因天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今（5日）中午前後高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台南市、台東縣為黃色燈號，請注意。

根據觀測，屏東三地門在10時30分已經飆到36.2度，台南玉井11時22分也來到35.5度，高雄內門11時同樣出現35.5度。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：高雄市、屏東縣

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：台南市、台東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，但午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於北部距離鋒面較近，清晨及夜晚北部地區亦有零星短暫陣雨。

今日各地高溫約29至33度，東南部地區及南部近山區容易出現局部36度以上高溫，東南部則有焚風發生的機率，天氣悶熱。至於各地低溫，約21至24度。



資料來源：氣象署