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和男友吵架竟要毒死女嬰！強灌安毒害腦傷　狠母起訴求刑12年

▲桃園檢方對強餵毒品給新生女嬰的狠母從重量刑12年。（圖／資料照片）

▲桃園檢方起對強餵毒品給新生女嬰的狠母並建請法院從重量刑12年。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名狠母與男友吵架後欲輕生，竟強餵未滿6個月的親生女兒高劑量含有甲基安非他命之液體至女嬰口內，欲共赴黃泉，致女嬰受有腦病變等傷害。桃園檢方認被告許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法及故意對兒童犯殺人未遂及毒品危害防制條例偵結起訴，建請法院從重量處有期徒刑12年，並促請法院繼續就被告許女羈押禁見獲准。

桃園地檢署於去年12月23日間接獲桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心、桃園市政府警察局婦幼警察隊通報有不足6個月大之女嬰在林口長庚醫院接受治療，竟在女嬰尿液檢出甲基安非他命高達46910ng/mL、 安非他命9860ng/mL。

檢方即刻依法務部函頒之「檢察機關重大兒虐偵辦流程」，啟動司法早期介入機制指派陳檢察官指揮偵辦，並隨即指揮警方地毯式勘查被害人之住處，積極追查女嬰體內存有高濃度甲基安非他命之原因及有無相關毒物，並迅速向林口長庚醫院調取女嬰之病歷及相關檢驗報告，確認女嬰送醫經過及所受傷害，發覺女嬰之母許女犯罪嫌疑重大，檢察官於今年1月4日傳喚被告許女到案 訊問後，即向法院聲請羈押禁見獲准。

經檢警追查後發現， 被告許女於去年12月9日晚間，與男友發生爭吵，當下欲輕生，並帶同女嬰共赴黃泉，明知餵食嬰兒毒品，將有可能發生死亡結果，仍強行灌入含有甲基安非他命之液體至女嬰口內，致女嬰受有腦病變等傷害。幸經兒少安全保護網路即時發現，女嬰已由家防中心安置中，並定期就醫回診治療， 結合網絡伙伴提供資源盡力回復被害女嬰健康及生活。

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