苗栗租車行竟是詐騙車、販毒大本營　檢警逮7人3收押

▲苗栗市經營租車行的莊姓男子，涉嫌以此掩護做詐騙、販毒等不法勾當，檢警方日前逮捕7嫌、法官裁定收押3人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市經營租車行的莊姓男子涉嫌利用旗下租賃車，運用在販毒、詐欺等不法用途，因密集交易遭到苗栗、彰化警方不約而同鎖定，報請苗栗地檢署指揮偵辦；檢警日前逮捕莊嫌等7人、查獲毒品咖啡包近百包等罪證，檢方偵訊後將莊嫌主嫌等3人聲請羈押獲准，並持續擴大偵辦中。

苗栗警分局今（5日）指出，警方月前接獲線報，指在苗栗市經營租車行的莊姓男子（28歲）涉嫌「掛羊頭賣狗肉」，利用租車行為掩護，暗地裡經營詐欺、販毒等不法勾當。警方說，由於莊嫌時常提供租賃車給手下，前往彰化等地當起詐欺面交車手、毒品交易等用途，彰化縣警察局刑警大隊以車追人，報請苗栗地檢署指揮偵辦時，檢方結合苗栗、彰化警方合力偵辦此案。

警方說，日前持法院搜索票前往莊嫌租車行等地搜索，查獲莊嫌（28歲）、陳嫌（37歲）、郭嫌（20歲）、陳嫌（22歲）、黃嫌（21歲）、鄭嫌（25歲）及張嫌（20歲）等7人，現場查扣第三級毒品咖啡包90餘包、毒品封口機、點鈔機、犯罪交通工具、智慧型手機多部及犯罪所得2萬餘元等證物。

警方指出，偵訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，檢察官複訊後裁定莊嫌、鄭嫌、陳嫌（37歲）等3人羈押，郭嫌、黃嫌及陳嫌限制住居，張嫌則予請回。

警方說，此次搜索行動原先是苗栗警方在偵辦一起虛擬貨幣詐欺案時，得知擔任詐欺車手的郭嫌等人，涉嫌以「租車行」為掩護，將租賃車輛提供予詐欺集團使用並涉嫌經營販毒外送專線；苗栗地檢察署檢察官彭郁清指揮苗栗、彰化警方偵辦。