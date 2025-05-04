中和某旅館命案！男疑吸毒過量陳屍沙發　女友驚嚇報警

▲警方在現場查獲毒品及針筒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一間旅館，2日清晨6時許38歲陳姓女子進入旅館房間時，發現44歲的曾姓男友上半身俯趴在桌上，呼叫多次皆無反應，疑似已無呼吸心跳，嚇得立即報警。救護人員到場後使用AED急救無效，宣告曾男死亡，初步懷疑為毒品施用過量所致。

據悉，警方接獲報案後立即派員前往現場。報案的陳姓女子向警方表示，她進入旅館房間後，發現男友曾姓男子以坐姿上半身向前趴在桌上，多次呼喊皆未獲回應，察覺情況不對勁，疑似已失去生命跡象，於是緊急報警求助。

警方鑑識人員隨後趕抵現場進行採證。初步勘驗發現，死者曾男身上並無明顯外傷，房間內也沒有遭破壞或侵入的跡象。但警方在房內查獲第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命及電子磅秤等物品，更在曾男的手臂上發現注射針孔，更加深警方對其因施用毒品過量致死的懷疑。

警方調閱摩鐵監視器畫面後發現，曾男與陳女一同駕駛小客車入住旅館。期間，曾男曾開車載陳女外出，之後獨自返回摩鐵。當陳女再次回到房間時，便發現曾男已發生不幸。監視器畫面顯示，除了曾男與陳女之外，並無其他人員進出該房間，初步排除外力介入，詳細案情仍有待進一步釐清。全案已報請新北地檢署檢察官進行刑事相驗。