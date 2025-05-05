北市KTV亂刀狂刺！20歲醉男「高梁混啤酒」　他無辜慘遭捅肚

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區一間KTV日前清晨爆發驚悚鬧劇，1名20歲黃姓男子因酒醉誤判現場情勢，竟誤以為朋友與人起爭執，當場掏出折疊刀猛刺素昧平生的施姓男子腹部。黃男犯案後瞬間酒醒，驚覺刺錯人，急忙將被害人攙扶下樓等救護車，警方獲報將他逮捕。士林地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌起訴。

▲北市大同區黃姓男子喝醉，竟在KTV錯殺陌生人，被依殺人未遂起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

案件發生於3月8日清晨5時許，當時KTV內2組不相識的客人結束歡唱準備結帳，雙方因語氣稍大引發誤會。黃男疑因酒精作用失去判斷，誤認朋友遭挑釁，衝上前問「是在吵架嗎？」隨即掏出自網購購入、價值僅300元的折疊刀，直刺30歲施男腹部。

施男當場倒地，其他人連忙制止，並告知雙方其實根本沒有爭執，黃男這才意識到誤傷無辜，驚慌失措地將施男扶到KTV門口等待救護車，警方趕抵後將其當場逮捕，並查扣凶器。

警方調查發現，黃男當晚與友人連喝數小時，喝下一整瓶38度金門高粱，並混酒啤酒、檸檬汁，醉態明顯。被害人施男送醫急救後幸運保住性命，無生命危險。

全案經士林地檢署調查，認定黃男雖犯後協助報案送醫，但仍有殺人未遂嫌疑，依法起訴。大同分局提醒民眾，飲酒應適量，遇事應理性溝通，切勿因一時衝動觸法，自毀前程。