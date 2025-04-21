快訊／身障協會吞3千萬善款「買房開豪車」遭搜索　模特兒列被告

▲TDCA社團法人中華民國身障關懷協會陳姓理事長與丈夫及其妹涉侵占公益款項遭檢調搜索。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

假公益真吸金？士林地檢署今（21）日指揮調查局台北市調查處，兵分四路搜索「社團法人中華民國身障關懷協會（TDCA）」相關據點，並帶回陳姓女理事長、其蕭男丈夫、蕭男妹妹及1名證人，全案朝《刑法》第336條第1項公益侵占罪與《洗錢防制法》第19條第1項後段方向偵辦。

該協會自2022年起，以照顧身障兒童為號召，對外推動「水果補給」、「鮮乳營養」等公益計畫，並長期在街頭募款。對外包裝溫情、感人，但檢調發現善款實際未全數投入公益，反而有大筆金流流向私人帳戶，拿來購買房產與高價進口車輛使用，初估不法所得金額高達3000萬元以上。

本案主嫌為陳姓理事長的丈夫蕭男，實際負責協會金流與財務操作；而理事長本人則對外代表協會接受媒體與公益活動邀約；而蕭男的胞妹則具有模特兒背景，過去曾為伊林模特兒，擁有高挑亮眼的外型，長期參與協會對外活動與募款，負責吸引關注、塑造形象，3人疑似利用公益名義形塑形象，背後卻將善款挪為私用。

▲蕭姓女子擁有高挑亮眼的外型過去曾是伊林模特兒。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

除了被控侵占公益款項、洗錢之外，該協會的街頭募款方式也早遭民怨，網路上有民眾控訴其「情緒勒索式募款」、「強逼當場捐款」，甚至痛批：「你們募不到錢，不是路人的問題，是手法太噁心。」

TDCA官網過去聲稱，協會源於對身障者的關懷，並積極與在地小農合作供應水果，希望打造良善循環。但如今捲入貪腐案，理想與現實落差驚人。檢調今已查扣帳冊、電腦、募款單據與購屋合約，正擴大追查資金去向，不排除凍結不法所得與追討善款來源。