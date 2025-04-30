通緝犯突拿美工刀揮砍　割傷警胸部40cm！二審仍判4年

▲板橋車站日前驚傳歹徒持刀襲警。（圖／翻攝爆料公社）



記者吳銘峯／台北報導

遭通緝的邱姓男子，去年4月間在板橋車站前抽菸時，被吳姓員警認為形跡可疑，上前盤查。邱男突然抽出口袋內17公分長的大型美工刀，朝員警胸、頸砍殺。員警胸口中刀，傷口長達40公分，但仍與其他路人奮力制伏邱男，移送法辦。法院審理時，邱男還辯稱員警有拔槍動作，所以他是「正當防衛」攻擊員警。一審將邱男判刑4年，並於刑後施以監護3年。案件上訴二審，高等法院駁回上訴，維持相同刑度並刑後監護。本案可再上訴。

本案發生於去年4月9日，晚間7點20分左右，現年47歲、有傷害前科，並罹患思覺失調症的邱姓男子，正在板橋車站北二門出口外、花圃旁邊抽菸。由於現場為禁菸區域，巡邏的吳姓員警見狀，前往盤查，要求邱男提供身分證字號。邱男拒絕，轉身離去，員警伸手拉住邱男衣袖。

不料邱男突然暴起，抽出口袋中預藏的大型美工刀（長約17公分、寬約4公分，刀刃可全部收至刀柄內），朝員警的頭、胸部猛砍。員警直覺反應向後跳開，但仍被邱男砍中2刀。員警浴血奮力與邱男搏鬥，這時休假中的海山分局偵查隊小隊長路過，協助壓制邱男，小隊長手指也遭劃傷；後續支援警力趕抵，合力將邱男壓制逮捕，並帶回警局釐清案情。至於吳姓員警胸口中刀，傷口長達40公分，還好送醫經縫合後，沒有生命危險。邱男遭羈押後，被依照「殺人未遂罪」提起公訴。

法院審理時，邱男承認確實攻擊員警，但他竟說，是因為看到員警拔槍的動作，自己是出於「正當防衛」才攻擊員警。法院函詢板橋分局清查員警當天執勤狀況，警局函覆，員警當天執行「守望勤務」，無須配槍，警局內也沒有該名員警領出槍枝的紀錄。因此法院不採信邱男說法，但經過鑑定後，認為邱男因精神疾病導致辨識行為違法能力顯著降低，予以減刑，最後一審將邱男判處有期徒刑4年，並於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，邱男仍以「正當防衛」答辯，但高等法院也不採信。最後高院認為原審認定事實、適用法律並無違誤，量刑也妥適，因此駁回上訴，仍將邱男判處有期徒刑4年，並於刑後施以監護3年。

▼邱姓男子持美工刀砍警，遭眾人合力制伏。（圖／翻攝爆料公社）