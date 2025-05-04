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社會 社會焦點 保障人權

女學員激戰射箭教練挨告！喊冤正宮要她「加入家庭」　3人行免賠

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲台南一名女子和射箭場夫妻「三人行」，分手後被妻子提告侵害配偶權。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／台南報導　

台南一家射箭場的老闆娘發現，身兼老闆和教練的丈夫正追求原為女學員的員工，闆娘竟主動傳訊邀女員工「三人同行」，鼓吹「與其說是破壞家庭，倒不如說是加入家庭」、「妳之於我跟雙子一樣，沒有分誰大誰小」，女員工見闆娘如此大方，索性和老闆發生性行為，並搬進夫妻倆的家同居。沒想到女員工和老闆分手後，卻被闆娘提告侵害配偶權，求償50萬。台南地院審理，認為闆娘對「三人行」知情且同意，判女員工免賠。

闆娘主張，她和丈夫結婚6年，共同經營射箭場，丈夫也同時擔任射箭場教練，而女員工琳琳(化名)原本是射箭場學員，2023年7月成為射箭場員工，她發現琳琳和丈夫越來越曖昧，查看監視器畫面後，發現琳琳和丈夫在射箭場擁抱，兩人訊息還有許多鹹濕對話，顯然已發生性行為。

闆娘指出，她向丈夫攤牌後，丈夫仍執意和琳琳交往，她顧及小孩年幼，只能隱忍，直到琳琳於2024年3、4月另結新歡，也從射箭場離職，才和丈夫分手。琳琳侵害她配偶權，她要對琳琳求償50萬。

庭審時，琳琳喊冤說，她是被闆娘鼓吹、邀約，才同意開始「三人同行」關係，闆娘還表示「期望她陪伴、滿足丈夫的性慾」，三人甚至還同居生活，她並沒有侵害配偶權。

琳琳拿出訊息證據，包含闆娘發現丈夫在追求琳琳後，主動於2023年7月說服琳琳和丈夫交往，對琳琳說「妳只要記得，我一定是保護妳的角色，這個需要時間調適，但我可以擔保教練算是好男人」，又傳送「妳的經期準嗎」、「會算安全期嗎」、「有人說想跟妳睡」、「妳大概自己心裡知道會發生什麼事」，還表示「我記得我有跟妳說過『很開心妳能加入』之類的話，到現在還是沒變，是真的開心，沒有勉強」。

闆娘也於隔月傳訊說「妳老公說妳覺得破壞家庭，想跟妳聊聊，為什麼妳會這樣想」、「與其說是破壞或介入家庭，倒不如說是加入這個家庭」、「我也說過，我們三個人是非正常一般倫理關係，所以無法從傳統一男一女的觀念套入」、「妳現在之於我，我的想法是就跟雙子一樣，沒有分誰大誰小」、「我們等於是一體的，只是分成2人」、「他現在就是缺一個能打理家事跟100％陪伴做愛的對象，我沒辦法全部包辦，就找別人來填補空缺」等語，鼓勵琳琳和丈夫的交往關係，並和琳琳分配家庭和工作事項。

而後闆娘對琳琳說「我不想每次約會都變成三人約會的原因是因為不想變成煙霧彈」、「加上他自己之前說溜嘴，說我是煙霧彈」，琳琳也表示她有和人夫分手的打算，只是跟人夫提分手前，想先跟闆娘說等情，都顯示琳琳和人夫交往，闆娘從頭到尾知情且同意。

不過闆娘提出她傳給丈夫訊息，「這7年來沒有認真經營跟你的性慾感情感到抱歉，是我不努力，是我選擇把孩子生下來，是我沒資格對三人關係感到不舒服」等語，認為自己並沒有真正同意三人行，只基於壓力勉強容忍。

法官審理，認為不管闆娘同意三人行的動機是什麼，就闆娘傳給琳琳的訊息，已足以讓琳琳認為闆娘真心接納她，因而琳琳甚至搬去和夫妻倆同居，判琳琳無侵害配偶權，免賠。可上訴。

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