快訊／台中「藍色鐵橋」河床驚見女屍　遊客散步嚇壞急報警

▲台中市頭汴坑溪自行車道昨晚傳出女子墜橋死亡。（圖／民眾提供，請勿任意翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名女子昨（1）晚在太平區頭汴坑溪的自行車道墜下，被路過一名外籍移工發現人倒臥在河床上，警消獲報到場，以吊掛方式下至河床，發現女子已經無呼吸心跳，緊急將人救起送至長安醫院後，仍宣告不治。警方調查後初步排除外力介入情況，全案已報驗釐清確切死因。

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