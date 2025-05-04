18歲醉男攀5樓鐵窗叫囂！女友勸不動　警消衝上拖屋內送醫

▲18歲黃姓男子醉後失態在5樓高的鐵窗逃生門，作勢欲跳樓。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

18歲黃姓男子在租屋處5樓喝得爛醉，失控後竟打開鐵窗逃生門，並攀在窗口大吼大叫，女友擔心他會跳樓，而黃男還一度對樓下民眾扔擲物品；警方與他僵持40分鐘後，為免發不測，果斷的衝屋內將黃男制+伏結束這場鬧劇。

▲▼警消舖了救生墊以防萬一，並果斷的衝入屋內將其制伏。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所於昨日18時接獲民眾報案，指稱桃園區南海街某公寓五樓有男子疑似酒醉攀在鐵窗上吼叫，擔心會發生意外請員警到場協助處理。

警員李志強、鐘士傑、陳俊毅及黃敬宸立即趕抵現場，經瞭解係黃姓男子於5樓租屋處喝酒，酒醉情緒失控爬出窗戶打開鐵窗逃生門，攀在鐵窗上大吼大叫，員警立即分工封鎖路段進行警戒，指揮民眾繞道預防黃男突然朝樓下扔擲物品，造成危險；李員及鐘員與消防人員上樓準備救援，黃男女友擔心他會情急跳樓，請警消人員在屋外等候，她與其他友人持續勸導安撫黃男，僵持了40分鐘左右。

由於黃男情緒不但沒有平復，反而跟朋友起了口角，頻頻朝樓下觀看的居民叫罵，警消人員眼見他情緒逐漸失控，果斷衝入屋內，趁黃男反應不及將他一把拖進屋內進行管制，並將其送醫治療，順利解除狀況。