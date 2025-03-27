隨機搭話被拒竟持刀割頸15cm！被害人無條件和解　殺人未遂判4年

▲台中一名沈男去年持美工刀朝一名不認識的傅男割頸，判4年。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名沈男去年經過綠川橋邊，向不認識的傅男搭話，結果對方不理他，雙方發生口角，沈竟持美工刀壓制傅男，並朝對方脖子、肩膀用力割劃，導致傅血流不止，出現15公分長傷口，沈見釀大禍趕緊請人幫忙報案。台中地院審酌，被害人無條件和解等情，近日依殺人未遂判沈男4年刑期。

檢警追查，沈男（42歲）去年8月5日晚間酒後行經台灣大道與綠川東路下方橋下連通道，見一名傅男上前搭話，傅男拒絕聊天，雙方才發生口角。沈男突然掏出一把美工刀，趁傅男轉身之際，將人壓制後，朝傅的頸部、肩膀猛力割劃各一刀。

傅男受傷後，急忙跑到附近超商求救，被送往澄清醫院後，發現頸部有15公分寬、3公分深傷口，右肩有7公分寬、3公分深傷口，並有頸靜脈破裂等傷害。沈男見闖了大禍，也跑到附近商旅請求櫃檯人員幫忙叫救護車，並主動向警方自首。

台中地院審酌，沈男造成傅男傷口又深又長，顯然殺意堅定，醫院也指出傅男有生命危險。沈男犯後坦承犯行，主動承認持刀傷人，符合自首要件。

惟雙方素昧平生，僅因傅男不願理睬，沈男就動手行凶，有尋求他人協助傷者就醫，尚有悔意，非極惡之徒，被害人無條件和解，依殺人未遂罪判處4年徒刑。