北市警查獲失蹤人口帶上車　男竟抓狂用頭手砸爛防彈板！

▲警車後座防彈板被破壞。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北市報導

台北市警方日前巡邏時，在路邊發現一名男子形跡可疑，經盤查發現是新北土城分局偵查隊的協尋人口，員警便駕駛巡邏車將男子帶回派出所訊問。下車時，男子突然抓狂，不斷用頭、手攻擊駕駛座後方之防彈板，員警立即上前制止，但周男仍持續攻擊，直至防彈板碎裂。

雖然現場無人受傷，但警用車輛駕駛座後方的防彈板破裂，警方依法將該男子以妨害公務、毀損罪現行犯移送台北地檢署偵辦。

▲ 警車車內防彈板殘骸。（圖／記者黃彥傑翻攝）