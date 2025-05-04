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賣書賺800萬全捐！羅智強組戰車隊護16名藍委　250萬助罷綠青年

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強今（4日）宣布新書《護民主・反惡罷》已經賣出近16000本，總書款約800萬元，加上自己積蓄250萬元，都將全力投入這一場「反獨裁」的民主之戰，不僅要捐給台北、高雄等罷綠團體，更要支助其餘16位面臨惡罷的新科立委，以每選區50萬元的經費，在選區投入戰車。羅智強強調，即便自己也身陷惡罷戰場，但仍要傾盡全力幫助同志們，因為「一席都不能少！」

羅智強先是分享一段關於他父親羅阿玉的故事，父親是一位工人，沒讀完小學，年輕時靠打零工維生。直到考上碼頭工人，收入才稍能平衡家庭收支，當時家境並不寬裕，但小時候父親帶他出門時，遇見街頭有困難的人，總會從口袋掏出幾枚硬幣，或者一張紙鈔，默默遞出去。羅智強問父親，「我們家那時也很窮，為什麼還願意幫別人？」他父親則笑說，「我們雖不是有錢人家，但有吃有住，而社會上有些人，連這些基本都沒有。我給的不多，只是一份心意。我相信，好人有好報，好心有好報。」

羅智強繼續回憶，父親還跟他提到年輕打零工糊口時，整個月工資被工頭捲款的往事。那天，父親在路邊流落一夜，一位老太太路過，硬塞給他一張紙鈔，父親雖沒收下，卻記了一輩子，「那一晚，我就在想，以後有能力，我也要像那位老太太一樣，幫助有需要的人。」

羅智強提到，新書《護民主，反惡罷》已經賣出近16000本，總書款約800萬元，這是他人生中賣得最好的一本書。因此決定把大家對他的支持，化為對同志的心意，全數投入「反惡罷台灣戰車隊」，支持16位面臨惡罷的新科立委，以每選區50萬元的經費，在夥伴們的選區投入戰車，宣揚他的新書《護民主，反惡罷》的理念，全力協助同志們反惡罷。羅智強續指，除了這800萬元，連同之前已拿出自己積蓄250萬元捐給台北、高雄等被司法追殺的罷綠年輕人，總共是1050萬元，都將全力投入這一場「反獨裁」的民主之戰。

羅智強感嘆，這1050萬當然不是小數目，但相對於國家機器的金山銀山，卻是少之又少。雖算不上窮，但相較於多數民進黨的政治人物，也絕不算富裕，所以，這1050萬對他來說，當然是一筆大錢，但他也不捨，被國家資源、國家機器霸凌的在野夥伴們，由於無法設立政治獻金帳號，每個人都陷入資源的苦戰，這是非常不公平的事情，也是執政黨赤裸裸的陽謀：「用資源砸死在野黨」。

羅智強說，必須把這16000本書的心意用在刀口，能回報大家的，就是「傾盡所能、傾盡所有」的反擊獨裁，為大家守護台灣得來不易的民主。即便民進黨嘲諷、側翼奚落、網軍漫罵，自己只在心中莞爾，「即便我也身陷惡罷戰場，我仍要傾盡全力幫助同志們。」因為國民黨一席都不能少，新科立委們，是改革的希望，是制衡的中堅，更是在國會守住民主體制的堅實力量，而民進黨正是看準新科立委資源少、經驗淺、後援薄，便率先狙擊，妄想從最弱的地方打穿在野陣營。

羅智強說，自己想以父親羅阿玉的名義，獻上這1050萬，「不管自己再困難，也能做個心懷善念的人。即使自己拮据，也能伸出援手。」願好人平安，民主永恒。

最後，羅智強附上支助的16位新科立委名單，包括台東縣立委黃建賓、基隆市立委林沛祥、台北市立委徐巧芯、新北市立委葉元之、張智倫、廖先翔、桃園立委牛煦庭、涂權吉、邱若華、新竹立委徐欣瑩、苗栗立委邱鎮軍；以及台中市立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、南投立委游顥、雲林立委丁學忠。

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