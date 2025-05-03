明起3鋒面接力「雨連下5天」　下周還有焚風飆36度高溫

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林定宜表示，未來一周鋒面一波接一波，共有3波鋒面通過及影響，天氣較不穩定。明天鋒面快速通過，北部及東半部有局部短暫雨，中部也有零星雨。下周一東南部有焚風，高溫可能達36度以上。周二、周三另一波鋒面影響，天氣不穩定，各地都有降雨機率，周四這波鋒面北抬，周五、周六又有另一波鋒面接近影響台灣。

林定宜指出，明天鋒面快速通過，北部、東半部、恆春半島、金門及馬祖有局部短暫雨，中部地區為零星雨，其他地區午後有局部短暫雨。下周一雨勢趨緩，但下一波鋒面又醞釀接近，北部及東北部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，下周二、周三鋒面影響，天氣不穩定，西半部、東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨 。周四鋒面北抬至華南地區，台灣水氣增多，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。周五、周六另一波鋒面接近，天氣又不穩定，中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲午後局部短暫雨。

溫度方面，林定宜指出，下周一環境為西南風，東南部有焚風發生，高溫可能達36度以上。未來一周溫度偏暖，僅周二、週三鋒面影響，北台灣高溫不到30度，中南部整周都在30度以上。

另外，他也說，今晚到明晨金馬地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。至於熱帶擾動目前在菲律賓附近活動，通過後發展較不順利，由於台灣附近風切較大，不利於熱動擾動發展，後續會再觀察。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）