想當教宗想瘋？川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆

圖文／鏡週刊

教宗方濟各（Pope Francis）上月過世，梵蒂岡將著手展開「祕密會議」，以選出天主教第267任教宗。而美國總統川普（Donald Trump）早前開玩笑說想要當教宗，今（3日）就在個人社群平台發布一張AI生成的「自封教宗」圖。白宮隨後在官方X轉貼該圖，結果引來謾罵。

川普在個人社交平台「Truth Social」貼出一張AI生成影像，可見他穿教宗服、頭戴主教帽，還伸出食指，沒有附上任何文字。白宮隨後在官方X帳號「@WhiteHouse」轉貼這張圖。狂熱粉絲認為，這是川普一貫的幽默，戲稱他是「聖唐納」（Pope Don）；但絕大多數網友砲轟他「褻瀆」、「可恥」、「這一點也不好笑」、「川普是反基督者」、「教宗方濟各已經過世一週了，你卻貼這貼文？你永遠也無法取代他」。

還有人痛批，「拜託你們這些『讓美國再次偉大』（MAGA）支持者出來解釋一下，這個自稱有信仰的人，到底哪一點不像是在徹底羞辱、嘲笑真正虔誠的信徒？更離譜的是，居然連白宮官方帳號都轉發了這種荒謬至極的內容，這種等級的羞辱，簡直突破底線，令人憤怒到極點！」

事實上，川普上月29日離開白宮前往密西根州參加集會時，便曾對記者開玩笑稱，「我想當教宗，那會是我的首選。」他隨後補充，雖然自己沒有特定偏好，但紐約的樞機主教提摩太多蘭（Timothy Dolan）是不錯的人選，如今貼出AI照「自封教宗」，再度觸碰宗教敏感議題。



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