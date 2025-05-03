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大陸 大陸焦點 特派現場

影／求發財！清雍正「唯一」欽點財神廟　北京五一假期瘋挖小元寶

記者任以芳／北京報導

大陸五一假期1日登場，北上廣深成為大陸國旅首選。說起北京「內行人」景點，位於南鑼鼓巷附近一間財神廟一年365天都是「求發財」的人潮。歷史記載清雍正也這裡的財神爺，是北京現存唯一的皇家黃琉璃瓦頂財神廟。《東森新媒體ETtoday》記者走訪，發現廟方開發周邊文創商品超級賺錢，比如188人民幣（換算台幣830元）挖金元寶十分受歡迎，碰到假日至少賣出兩、三桶黃金，不少遊客砸錢狂挖小元寶和琉璃，祈求財運。

今年五一假期，大陸文化和旅遊部（簡稱文旅部）預測全大陸將有 3.5 億人次出遊，較 2024 年同比增長 15%。不少熱門景點門票提前售罄，鐵路車票秒殺賣光，高速公路將迎「史上最堵五一」。北上廣深外加成、重慶、長沙都等十大熱門目的地出遊人潮大爆滿。

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪北京知名景區像是故宮、天安門周邊、天壇以及什剎海和南鑼鼓巷，都是每年節假日觀光客必去景區。人山人海景象已經不稀奇，走到哪兒都是排隊人潮，許多路段因此封路，讓給遊客行走，到處都是大塞車，就算是搭地鐵也是塞，只要一出門看人比看景還熱鬧！

▼ 北京現存唯一的皇家黃琉璃瓦頂財神廟。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、五一假期、2025、雍正唯一欽點黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

▲黃瓦增福財神廟受到清雍正「唯一」欽點。（圖／記者任以芳攝）

說到北京「內行人」觀光，位於南鑼鼓巷附近黃瓦增福財神廟可說是「求發財」的好景點，該廟宇始建於明代萬曆九年（1581年），原名「增福財神廟」，面積小到大約一間臥室大小，繞完廟宇一圈只要一分鐘時間，名氣卻是響叮噹了4百年，連清雍正也被財神爺圈粉，親自修葺廟宇裝潢，是北京現存唯一的皇家黃琉璃瓦頂財神廟。

記者親自走訪財神廟，想進去就得排隊，快的話三至五分鐘，慢的話就得慢慢等10至20分鐘以上，進入內殿不能拍照，主祀增福財神李詭祖（北魏孝文帝時期曲梁縣令），其形象多見於明清年畫及民國。輔祀從神及藥王、魯班等道教神祇，遊客可以像行禮祈福，或是拍下QRCODE財神爺解說，帶回家慢慢研究。

▲▼ 北京、五一假期、2025、雍正唯一欽點黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

▲財神廟裡許多文創商品，發財樹也是許多遊客會買的商品之一。（圖／記者任以芳攝）

向財神爺許願後「發財」，記得蓋章做紀念，接下來就是考驗人性「守財與散財」耐力，廟方人員近年大力開發周邊求財文創商品，像是發財樹、發財錢幣、水晶石、發財吊飾等商品，金光閃閃超級喜氣，讓每位觀光客離開前幾乎「買的不要不要的」。

來自廣東客人告訴記者，「特地來這邊轉轉，因為廣東人也比較細歡跟財神有關東西。」他們一家三口看了不少與發財有關的文創商品，感覺十分有趣。

一位北京漂亮小姐姐接受訪問時也說，「北京人求財也會去白雲觀、雍和宮，自己也挖了琉璃聚寶盆，覺得好玩是第一次來。」

▲▼ 北京、五一假期、2025、雍正唯一欽點黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 財神廟裡可以挖小元寶黃金  。（圖／記者任以芳攝）

記者在場觀察大約半小時，現場受歡迎還是有互動感的黃金聚寶盆、琉璃聚寶盆。前者是188元人民幣（換算830元台幣），仿製黃金元寶造型，遊戲規則是送一只小金碗挖黃金，包括手裡抓的也算數，機會只有一次，許多人深挖滿滿一碗黃金，象徵增福增財運，店家還會給小錢幣壓在碗底下招財。

另一邊是琉璃聚寶盆，挖一次是88元人民幣（換算約台幣400元），沒有附贈小金碗。因琉璃珠比較大顆，可以有兩次深挖的機會，廟方人員一邊協助，一邊說吉祥話，「祝您增福添財、恭喜發財！」

廟方人員也向記者介紹，「節假日人潮多的時候，一天可以賣出三大盆黃金聚寶盆，日常大約兩盆，早上已經補上一盆，一天平均賣出兩、三萬（換算台幣近15萬）。」

▲▼ 北京、五一假期、2025、雍正唯一欽點黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 發財琉璃珠、發財水都是很受歡迎的文創商品 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、五一假期、2025、雍正唯一欽點黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

如果不想買發財文創小商品，廟方人員準備金光閃閃「發財水」，可以供奉在家裡神壇、辦公室桌子等地方求財運，另外附贈發財手機貼，售價約9.8元人民幣，不到50元台幣，緊抓人們不想花大錢又想「求財」心裡，果然發財水也非常好賣，一天賣出上百瓶都不是問題。

她也繼續介紹，來求財的外地遊客多，北京民眾也不少，這座財神殿有400年歷史，也是唯一雍正欽點的財神殿，一般財神殿都不會有黃瓦，因為黃瓦象徵帝王才能使用，因此全大陸只有一座皇家欽點的「黃瓦增福財神廟」，具有十分特殊歷史意義。

▲▼ 黃瓦財神廟、清雍正欽點 、正殿禁止拍攝 。（圖／翻攝 百度）

▲ 黃瓦財神廟正殿已經「禁止」拍攝 。（圖／翻攝 百度）

至於小小財神廟為何受到清雍正「唯一」欽點，相傳‌版本一‌是雍正在此祈求登上帝位，登基後為還願，下令將原灰瓦屋頂改為象徵皇權的黃琉璃瓦，形成「黃瓦財神廟」之名；版本二是雍正追繳國庫欠款受阻，於廟中許願後，國庫存銀增至原先7.5倍，登基後遂重修廟宇並更換黃瓦。

到了現代又傳出版本三，相傳雍正曾夢見增福財神賜予玉如意，並示意「喝下」以實現願望，雍正醒後命人在糯米紙上繪制如意圖案吞服，後國庫果然充盈數倍之多。

連清雍正都被「圈粉」的財神廟，不管是哪一種發財版本故事，演變至今已經成為京城民眾以及外地遊客求發財、保平安的聖地。

▼北京唯一皇家認證財神廟藏在南鑼鼓巷附近，至今有400年歷史 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京、五一假期、2025、雍正唯一欽點黃瓦財神廟 。（圖／記者任以芳攝）

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