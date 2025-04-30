每分鐘40萬發！　中國版「金屬風暴」瓦解反艦導彈

▲大陸《現代兵器》雜誌公開中國版「金屬風暴」。（圖／翻攝自Facebook／軍事迷，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國在艦載末端近防領域獲得重大進展，一款被譽為「金屬風暴」的新型彈幕武器系統問世，其採用16聯裝35毫米口徑炮管，總射速可達到每分鐘40萬發，已超越現役最快的1130近防炮，可在3-5公里射程內攔截超音速反艦導彈及無人機蜂群，將大幅提升各式艦艇生存能力和反擊效率。

大陸新一期《現代兵器》雜誌公開披露，這款由中國兵器工業集團哈爾濱第一機械集團有限公司研製的車載反無人機群反導彈彈幕武器系統，採用16聯裝35毫米口徑炮管，單管射速高達1萬2000發/分，總射速可達驚人的40萬發/分，通過電子控制器精準點燃發射藥，依次推動彈丸串行發射，多管並聯後形成覆蓋範圍廣、密度極高的「彈幕牆」。

據了解，所謂的「金屬風暴」源自於1990年代澳大利亞提出的超高射速火炮概念，其核心在於通過多根預裝彈藥的身管和電子脈沖點火系統，進而實現密集彈幕發射。此次公開的「中國版」金屬風暴實現更進一步的創新，除了適用於陸基平台外，還可整合部署到各式水面艦艇，超高射速能在3-5公里射程內攔截超音速、亞音速反艦導彈，以及無人機和蜂群目標。

值得注意的是，該武器系統支持多種35毫米彈藥，如AHEAD編程引信子母彈，可針對不同目標優化殺傷效果。也就是說，無論是低空掠海的超音速導彈，還是小型無人機群，其3-5公里的射程和靈活的組網能力，都能為艦艇提供多層次防禦。更重要的是，擁有成本低廉和生存性高的特點，使其在高強度作戰中具備持續作戰能力，避免傳統導彈防禦系統彈藥耗盡的窘境。

陸媒指出，這是目前全球唯一量產化的「金屬風暴」系統，面對美軍航母戰鬥群或導彈飽和攻擊，中國海軍可通過在驅逐艦、護衛艦上的部署，大幅提升生存能力和反擊效率，同時該系統低成本、高效能的特性也將具有極大的出口潛力。