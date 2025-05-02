自認刮中10萬卻僅1千怒告輸了　他怒丟冥紙噴漆罵黑店下場更慘

▲刮刮樂示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓男子去年農曆春節期間至高雄小港區一間彩券行購買刮刮樂，他自認刮中10萬元頭獎，卻在兌獎時僅獲得1000元。他懷疑遭店家侵占獎金，氣得帶著冥紙前往彩券行門口撒布，並以紅色噴漆在店家鐵捲門上寫下「這裡10萬到陰曹地府享用吧」、「黑店Ａ我10萬不還」等語，事後被店家提告，法院審理後，依散布文字誹謗罪判許男拘役55日，得易科罰金。

判決指出，去年2月春節期間，許男至該彩券行購買刮刮樂後誤以為中獎10萬元，然而店員核對後確認實際獎金為1000元，儘管店員當場出示彩券解釋，許男仍不接受，他懷疑遭店家侵占獎金，當場理論未果後提告詐欺及侵占罪，不過，高雄地檢署調查後予以不起訴處分，許男提出再議亦遭駁回。

不滿司法結果，許男於同年11月26日凌晨1時，帶著冥紙前往該彩券行門口撒布，並以紅色噴漆在店家鐵捲門上寫下「這裡10萬到陰曹地府享用吧」、「黑店Ａ我10萬不還」等語，店家翌日開門發現後報警，警方依據監視器畫面將許男逮捕。

法院審理時，許男坦承行為，並辯稱其言論屬「事實陳述」，撒冥紙及寫字是出於情緒反應。然而法官認為，其用語足以貶損業者名譽，且缺乏具體證據支持其指控，屬於散布文字誹謗罪，判處許男拘役55日，得易科罰金，全案可上訴。