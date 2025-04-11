男被丟包醫院亡！友帶2衝鋒槍落跑被逮　辯：才碰面他就發病

▲▼警方查緝涉嫌丟包男子在醫院的嫌犯車上，起出M4衝鋒步槍、21顆子彈和毒品3公斤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一所醫院昨（10）天凌晨發生病患丟包案，2名男子帶著一名沒有無呼吸心跳的黃姓男子（40歲）到醫院丟包，黃男經過搶救後死亡，警方事後循線逮捕王姓（42歲）和張姓男子（65歲）到案，並在兩人車上搜出兩把火力強大的M4衝鋒步槍和21顆子彈，還有海洛英和安非他命毒品3公斤。兩人到案後堅持黃男約他們見面借錢，雙方才剛碰面後黃男突然發病，但警方對兩人的供詞持保留態度，將進一步釐清案發經過。

這起詭異的案件發生在10日凌晨，楠梓警方接獲轄內醫院報案，表示一名40歲黃姓男子遭2名自稱友人者送至急診室，外觀無明顯傷勢但已無呼吸心跳，離譜的是，兩人將黃男交給醫院後即駕車離去，不過黃姓男子搶救後死亡。

楠梓警方在昨日下午1時許，在大社區將涉嫌丟包黃男的王姓及張姓兩名嫌犯緝捕到案，並在兩人所駕駛車輛上查獲槍械及毒品，經過初步釐清，兩把M4衝鋒槍和21顆子彈都是制式槍枝，毒品則重達3公斤，警方懷疑張、王兩人應該是頗具規模的販毒集團成員，但兩人對毒品、槍枝來源仍交代不清。

兩人被押回警局偵辦後，因拒絕夜間偵訊，警方在今（11）日上午繼續偵訊，據了解，兩人堅稱，是黃男約他們兩人見面借錢，沒想到才碰面黃男就發病倒下，兩人將黃送到醫院後，由於王男有通緝在身，所以才離開醫院。

警方調查，王男有搶奪、強盜、竊盜 、恐嚇、妨害公務及毒品等案，曾入獄14年，後來又涉及槍砲及毒品案，經橋頭地方法院判刑8年6月，上訴遭駁回，前（9）天才由橋頭地檢署發布通緝，至於張男與死者黃男都是警方列管毒品人口。

黃姓死者的太太在昨天初驗時，曾透露丈夫有慢性病，但控制的還不錯，與張、王兩人的供詞有些出入，加上初驗在黃男身上並無發現外傷，初步排除虐殺，詳細死因仍須等進一步解剖複驗才能釐清。