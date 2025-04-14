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快訊／高雄男被丟包醫院亡2友落跑　複驗結果排除遭虐殺

▲黃姓死者的太太在相驗室外頭等待，情緒悲傷落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃姓男子遭人丟包在醫院身亡，他的太太日前在初驗時情緒悲傷落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一所醫院10日凌晨發生病患丟包案，2名男子帶著一名沒有無呼吸心跳的黃姓男子（40歲）到醫院丟包，黃男經過搶救後死亡，警方循線逮捕王姓（42歲）和張姓男子（65歲）到案，並在兩人車上搜出兩把火力強大的M4衝鋒步槍和21顆子彈，還有海洛英和安非他命毒品3公斤，檢方今（14）日進行解剖複驗，發現黃男並無外傷，排除遭虐殺死亡，由於黃男有心臟方面的疾病，且已排定5月動手術，是否因心臟疾病導致死亡，需等法醫正式鑑定報告才能確認。

這起詭異的案件發生在10日凌晨，楠梓警方接獲轄內醫院報案，表示一名40歲黃姓男子遭2名自稱友人者送至急診室，外觀無明顯傷勢但已無呼吸心跳，離譜的是，兩人將黃男交給醫院後即駕車離去，不過黃姓男子經搶救後死亡。

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方逮捕王、張兩人時，起出大批槍彈和毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楠梓警方當天下午在大社區將涉嫌丟包黃男的王姓及張姓兩名嫌犯緝捕到案，並在兩人所駕駛車輛上查獲槍械及毒品，兩人堅稱，是黃男約他們兩人見面借錢，沒想到才碰面黃男就發病倒下，兩人將黃送到醫院後，由於王男有通緝在身，所以才離開醫院。

警方調查，王男有搶奪、強盜、竊盜 、恐嚇、妨害公務及毒品等案，曾入獄14年，後來又涉及槍砲及毒品案，經橋頭地方法院判刑8年6月，上訴遭駁回，未到案服刑被通緝，至於張男與死者黃男都是警方列管毒品人口。

檢方今日複驗，發現黃男身上並無外傷，已排除遭到虐殺，檢察官查出黃男心臟方面的舊疾，原已排定5月進行手術，是否因心臟疾病導致死亡，仍須等法醫正式鑑定報告才能確認。

至於王、張兩人被移送到地檢署後，王男因遭通緝被解送歸案服刑，張男則在訊後被檢察官請回。

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