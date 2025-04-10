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獨／40歲男被丟包醫院死亡！2友落跑被逮　警還抄出毒品、槍械

▲黃姓死者的太太在相驗室外頭等待，情緒悲傷落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

▲黃姓男子遭丟包醫院死亡，黃妻在殯儀館相驗情緒悲傷落淚 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區一間醫院今（10）天凌晨發生詭異丟包案，2名男子帶著一名沒有無呼吸心跳的黃姓男子（40歲）到醫院，將命危的黃丟在醫院後就快速離去，黃男經過搶救後不治死亡，警方懷疑將黃男送到醫院的兩名男子涉嫌重大，中午左右立即將兩人查緝到案，還搜出毒品和槍械，警方正將兩人押回警局，進一步調查黃的死因。

這起詭異的案件發生在10日凌晨，楠梓警方接獲轄內醫院報案，表示一名40歲黃姓男子遭2名自稱友人者送至急診室，外觀無明顯傷勢惟已無呼吸心跳，二人將黃男交給醫院後即駕車離去，不過黃姓男子搶救後死亡。

黃男妻子今天（10日）在殯儀館相驗時表示，對黃男死因充滿疑慮，不排除跟一起汽車買賣有關。

據了解，這起案件發生在10日凌晨，警方接獲轄內醫院報案，表示一名40歲黃姓男子遭2名自稱友人者送至急診室，外觀無明顯傷勢惟已無呼吸心跳，二人將黃男交給醫院後即駕車離去，不過黃姓男子搶救後死亡。而檢方在今天上午進行初步相驗，黃姓死者的太太相當悲傷，在相驗室外崩潰落淚。

根據黃太太所述，先生在昨晚她入睡後外出，她並不清楚先生的具體出門時間。今早醒來後，她發現先生不在家，遂以通訊軟體聯繫，但未獲回應。隨後她撥打電話，接聽者卻是警方，告知她先生已在急診室，同時已經死亡。

警方也提供的監視器畫面讓她指認，她向警方表示自己先生與一群陌生人同乘一輛她從未見過的汽車離開。畫面中的人士皆不在她認識的範圍內。同時她也透露，先生本身雖然有慢性疾病，但是近期健康狀況尚稱穩定，同時也跟人有汽車買賣糾紛。她強烈懷疑，先生可能是在與這群「朋友」商談事情時，發生衝突或身體不適，對方卻未及時將他送醫，導致錯過黃金救援時間。

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