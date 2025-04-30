男退租「貓咪沒帶走」房仲半年後帶人看屋...開門見惡臭乾屍

▲貓咪示意圖，與本案無關。（圖／取自CC0圖庫／Pixels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄郭姓男子搬離租屋處時把貓咪留在舊家棄養，直到半年後房仲帶看房間時，發現貓咪已經死亡變成乾屍，向動保處檢舉，高雄簡易庭一審依動保法判郭男拘役20天，併科罰金20萬，郭不服上訴，高雄地院審理後駁回郭的上訴，仍維持原判決。

判決指出，郭男原本承租高雄一間套房，但前年2月間退租時，因不明原因未將貓咪帶到新家照顧，就留在舊家任其自生自滅，時間長達半年之久。

直到前年8月間，房仲人員帶看房屋時發現撲鼻臭味，仔細檢查發現貓咪已經在房內死亡變成乾屍，經向高雄市政府動物保護處檢舉，動保處稽查發現是郭男惡意棄養，將他依違反動物保護法使動物遭受傷害，致動物重要器官功能喪失罪送辦。

高雄地院簡易庭審理時，郭男坦承犯行，法官審酌飼養動物本應善盡照護義務，如無能力繼續飼養，自應向外尋求如動物保護團體、動物救援社團、中途之家等相關管道協助或收留，而非消極棄養，致重要器官功能喪失死亡，依違反動保法判處拘役20天，可易科罰金，另併科罰金20萬元天。

郭男認為量刑過重提起上訴，但地院法官認為，原審已充分考量郭男犯罪動機、手段等情事，而予以量處較輕之刑，且郭否認犯行，犯後態度難認良好，因此駁回他的上訴，全案定讞。