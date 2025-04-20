8成郵局員工爭取周六不營業　台灣郵政產工5／1上街提5訴求

▲8成員工希望郵局周六停止營業。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

全台有275處郵局周六營業，由於銀行早已周休二日，高達8成郵局員工要求周六停止窗口上班營業，不過中華郵政遲遲未調整，台灣郵政產業工會5月1日將上街提5大訴求，包括郵局周六不營業、比照經濟部國營企業績效獎金與營收脫鉤等。中華郵政表示，周六由於主要是服務一般上班族趁周六辦理業務，有其需求。

中華郵政全台有1296間郵局，其中有275處郵局周六不打烊維持營業，員工得輪班周六上班，不過因數位轉型下，周六郵局來客數驟減，加上員工有周休二日的家庭需求，且銀行早已周休二日，高達8成員工支持郵局周六不營業。根據估算，由於郵局員工周六上班視同加班，可領1.33倍和1.67倍加班費，人事成本增加逾2億元。

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台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，中華郵政的儲匯服務跟銀行一樣，銀行早已實施周休二日，且能在平日把該有的績效完成，郵政公司也不能輸給銀行，郵務部分也有i郵箱可全年無休自助取寄郵件，8成的員工認為周六不應該出來上班，希望能正常周休二日，公司應該要想辦法創造更大的營收，不是叫員工周六出來上班，外面銀行都可以做得到，郵局為何不行？希望公司聽進基層同仁的聲音，而非盲目的要員工周六出來上班，增加營收也有限。

廖迺辰指出，台灣郵政產業工會預計5月1日將上凱道與勞團集結，提出5大訴求，除周六停止窗口上班營業外，另還有績效獎金和營收要脫鉤，比照經濟部照顧國營企業員工；並停止裁區與群組化，並立即調整區段勞逸不均的問題，由於夏季酷熱天氣將至，部分區段負擔大投遞時間拉長易有熱傷害；另獎金應納入退休金提撥，不能採不告不理；以及職場霸凌及性騷擾零容忍。

▲台灣郵政產工要求解決區段勞逸不均問題。（示意圖／記者李姿慧攝）

中華郵政公司則回應，有關周六停止窗口上班營業一節，查周六營業郵局主要係為服務一般上班民眾利用放假日來局辦理業務，與一般上班日客群不同，且可紓解窗口平日中午之尖峰時段作業負擔，已深受用郵民眾肯定及支持。另現在民眾生活型態改變，配合客戶需求，提供優質服務品質。

針對經營績效獎金應與營收脫鉤，中華郵政表示，根據交通部相關要點規定，績效獎金須有盈餘始得發放，並由各事業年度決算稅前盈餘，經考量政策因素所影響之收支後，達成之總盈餘，依員工貢獻程度提撥計給，中華郵政為交通部所屬實施用人費率之國營事業機構，績效獎金之核發應依上開實施要點規定辦理。

至於停止裁區和群組化及調整區段勞逸不均，中華郵政說，各局實施群組化作業前，均與同仁妥適溝通，俟熟稔投遞區域後啟動該機制，且未有所述裁段情形，惟部分投遞單位有勞逸不均的問題，將督導各局持續檢討並改進相關措施，合理調配人力。另績效獎金並非工資，其他國營事業案例也多認定非工資，因此未納退休金提繳工資。此外，中華郵政對職場不法侵害行為和性騷擾一向採取零容忍態度，並建立通報及處理機制。