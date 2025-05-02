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恐怖女導師！公然連打「小一生」耳光扯髮　威脅不准告訴爸媽

高雄市某小學老師不當管教，竟當眾打小一生3記耳光，學生產生嚴重心理創傷。（圖／本刊繪圖組）

▲高雄市某小學老師不當管教，竟當眾打小一生3記耳光，學生產生嚴重心理創傷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

小亮（化名）是南部一所公立小學1年級的學生，因在課堂上講話，今年3月5日竟遭導師在全班面前連打3記耳光、拉頭髮帶去罰站，事後還被威脅「不能告訴爸媽！」當晚媽媽接小亮時，見其右臉紅腫，才發覺不對勁，老師竟以「抓傷」為由敷衍帶過，小亮事後淚訴：「不是抓，是打！」。更離譜的是，家長為保護孩子於3月11日辦理轉學，學校竟竄改轉學理由，企圖粉飾太平。

事情發生在3月5日，那天上午11時57分小亮媽媽收到導師來訊：「因為小亮上課打擾同學，為了把他抓回座位上，有不小心抓傷他的臉，後續有幫小亮冰敷，再請媽媽留意一下。」沒想到小亮媽媽當晚8時左右去安親班接小亮時候，發現小亮的右側臉頰依然紅腫，看起來絕對不僅僅是抓傷而已。

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「不是抓！是打！很用力地打！」小亮媽媽細問下，小亮才一邊哭，一邊委屈地訴說自己的遭遇。當時，該名導師在全班眾目睽睽之下，打了小亮3記耳光，且打完以後更是用拉頭髮的方式，將小亮帶往走廊罰站，過程中，該名導師疑似為避開走廊上的監視器，在步出教室的一瞬間，改以拉手的方式將小亮帶至走廊罰站，事後更是要求小亮「不能跟爸爸媽媽說被老師打的事情」。

小亮媽媽替孩子辦理轉學，校方竟竄改轉學理由，企圖粉飾太平。（圖／民眾提供）

▲小亮媽媽替孩子辦理轉學，校方竟竄改轉學理由，企圖粉飾太平。

聽完小亮的控訴後，當晚9時5分，小亮爸爸直接致電給老師，想釐清小亮為何會受傷，沒想到老師在電話中一直試圖以第三人稱的方式講述事情經過「今天確實有老師不小心抓傷小亮」直到小亮爸爸直接詢問導師「弄傷小亮的是老師你嗎？」她才承認「對…應該是我」。

3月11日，小亮媽媽決定替小亮辦轉學，沒想到校方的態度更讓家長火冒三丈，當時註冊組的老師詢問小亮媽媽轉學原因為何時，她如實回答因為老師的「不當管教」，但該名老師轉頭以後，對著電腦輸入的轉學原因卻是「改變環境」讓小亮媽媽相當傻眼。

而辦理轉學手續當下，小亮媽媽見無人詢問、關懷孩子的狀況，且還有老師試圖竄改轉學原因，她便主動詢問該位老師是否有需要了解一下狀況，老師才請教務主任一同到旁邊的座位去了解事情經過。

一個月過後，小亮已在新的校園展開生活，但小亮媽媽卻意外得知打小亮巴掌的女導師依然在學校教書，當下她感到相當震驚，因為這意味著班級裡的小朋友仍然有可能處在被不當體罰的危險之中，而她也納悶是否教務主任並沒有向上通報。

已有5名家長向高雄市議員陳慧文陳情，意味該教師的不當管教並非個案。（圖／民眾提供）

▲已有5名家長向高雄市議員陳慧文陳情，意味該教師的不當管教並非個案。

於是，小亮媽媽4月8日將此事公布在社群平台上，而許多家長看到該篇貼文後，紛紛前來詢問小亮媽媽詳情，也有不少家長表示，自己的孩子也面臨到同樣的問題，讓小亮媽媽更加確信她不是唯一的受害者，並且校方也疑似將此事壓下來，否則不會有那麼多班上的家長並不知情。

荒謬的是，「該事情發生將近1個月，校方竟然都沒有向家長通知！」很多家長都是看到貼文，才意識到事情並不對勁。另位向議員陳情的家長B爸爸痛批學校的不作為，讓班級裡的小朋友身處一定的危險之中，讓他下定決心要為孩子轉學，小亮媽媽也表示很多家長都是透過貼文才知道班上發生了這些事情。

本刊也致電詢問協助處理本案的高雄市議員陳慧文，她表示已接獲5位家長陳情，目前該案還在調查階段，不方便透露太多細節，這些家長都表示孩子受到不當管教，她會努力守護孩子幼小、脆弱的身心。

本刊記者也致電向該校詢問相關狀況，該校教務主任表示目前該案還處在調查階段，不便做出太多回應，但目前該位疑似有不當管教情形的女導師已與原班級進行隔離，並且暫時由該班的班級導師一職轉為其他班級的科任老師。

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