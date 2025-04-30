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台日雙鐵限時優惠！ 兌換黑部峽谷鐵道來回車票

▲▼ 一票玩轉台日雙鐵阿里山林鐵x黑部峽谷鐵道 期間限定互惠開跑 。（圖／阿里山林鐵提供）

▲黑部峽谷鐵道美景 。（圖／阿里山林鐵處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)與日本黑部峽谷鐵道(黑鐵)再度攜手，自今(114)年5月3日起至11月30日止推出票券互惠專案，臺灣旅客憑阿里山林業鐵路「遊樂區內支線周遊二日券」及護照，即可免費兌換黑部峽谷鐵道「宇奈月-貓又」或「宇奈月-笹平」來回車票。

▲▼ 一票玩轉台日雙鐵阿里山林鐵x黑部峽谷鐵道 期間限定互惠開跑 。（圖／阿里山林鐵提供）

▲黑部峽谷鐵道美景 。（圖／阿里山林鐵處提供）

2025《紐約時報》最新公布的「全球52個必遊景點」，「阿里山林鐵」為全台唯一入選景點，與日本富山市並列國際觀光焦點。同樣位於富山縣境內的黑部峽谷，則是當地盛夏消暑、入秋賞楓的首選，並曾獲選日本秘境百選之一；而行駛其間的黑部峽谷小火車，可以近距離欣賞令人屏息的壯闊峽谷、黑部川等自然勝景，還能順遊人氣溫泉鄉「宇奈月」，全感官的鐵道療癒之旅，絕對是旅人口袋必收。

▲▼ 一票玩轉台日雙鐵阿里山林鐵x黑部峽谷鐵道 期間限定互惠開跑 。（圖／阿里山林鐵提供）

▲黑部峽谷水庫 。（圖／阿里山林鐵處提供）

林鐵及文資處王昭堡處長表示，阿里山林業鐵路與日本黑鐵自2013年締結姊妹鐵道，期間除2020年因疫情按下暫停鍵，雙方始終堅持這份跨國情誼，持續推動車票交換活動。為讓臺灣旅客自在暢遊，黑鐵特別開放「免預約兌換」，旅客僅需在發車前30分鐘至宇奈月車站出示已使用的「遊樂區內支線周遊二日券」及中華民國護照，即可兌換黑鐵來回車票，全票換全票、半票換半票，惟不開放10人(含)以上團體兌換。

▲▼ 一票玩轉台日雙鐵阿里山林鐵x黑部峽谷鐵道 期間限定互惠開跑 。（圖／阿里山林鐵提供）

▲2025黑部峽谷鐵道票券交換活動 。（圖／阿里山林鐵處提供）

黑部峽谷四季分明，每年12月起因積雪封山，並於隔年4月、5月雪融後開山。由於今年積雪量較往年豐沛，加上受到去年能登半島地震影響，黑鐵部分路線仍在修復，故今年調整車票兌換路線，分別為5月3日至5月9日「宇奈月-笹平」、5月10日至11月30日「宇奈月-貓又」， 相關乘車資訊可至林鐵及文資處官網(https://afrch.forest.gov.tw/AllNews)或黑部峽谷鐵道株式會社查詢(https://www.kurotetu.co.jp/tw/)。

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