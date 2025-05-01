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95歲諾貝爾醫學獎得主屠呦呦　當選美國科學院外籍院士

▲▼2015年12月10日，屠呦呦在諾貝爾獎頒獎儀式結束後展示獲得的獎章。（圖／翻攝新華社）

▲屠呦呦在諾貝爾獎頒獎儀式結束後展示獲得的獎章。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國家科學院4月30日公布新當選的院士和外籍院士，以表彰他們在原創性研究方面所取得的傑出且持續的成就，此次共計120名院士和30名外籍院士當選。其中，諾貝爾醫學獎得主、大陸科學家屠呦呦當選外籍院士。

此次當選的華人學者有屠呦呦、張復倫、張逸白、范汕洄、金海翎、林芳華、劉建國、劉軍、單舒鷗、沈康、周集中。

屠呦呦主要的科學貢獻是發現青蒿素。她從中醫古籍中得到啟迪，改變青蒿傳統提取工藝，創建的低溫提取青蒿抗瘧有效部位的方法，成為青蒿素發現的關鍵性突破。

2015年10月，屠呦呦與另外兩名科學家共同獲得諾貝爾醫學獎，她也是大陸首位諾貝爾醫學獎獲得者。

▲▼屠呦呦在工作中。（圖／翻攝新華社）

▲屠呦呦在工作中。（圖／翻攝新華社）

屠呦呦於1930年12月出生，浙江寧波人，1955年畢業於北京醫學院（現北京大學醫學部）藥學系，隨後被分配到大陸的衛生部中醫研究院（現中國中醫科學院）中藥研究所工作至今。

1960年代，在氯喹抗瘧失效、人類飽受瘧疾之害的情況下，在中醫研究院中藥研究所任研究實習員的屠呦呦於1969年接受了大陸瘧疾防治項目「523」辦公室的抗瘧研究任務。

1979年「抗瘧新藥青蒿素」獲得大陸國家發明獎二等獎，2011年獲美國拉斯克臨床醫學研究獎，在獲得諾貝爾獎的同一年獲美國華倫．阿爾波特獎（Warren Alpert Foundation Prize），2017年獲2016年度大陸國家最高科學技術獎。60多年來，屠呦呦從未停止醫藥研究實踐。

到現在為止，美國國家科學院院士共有2662名院士，556名外籍院士。

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