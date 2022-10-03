諾貝爾醫學獎將揭曉！華裔遺傳權威「研究失智」呼聲高　mRNA仍熱門

▲美國賓州大學華裔教授、世界著名神經退化疾病權威李文渝（Virginia Man-Yee Lee）。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

2022年諾貝爾生理學或醫學獎（以下簡稱醫學獎）將於瑞典時間3日上午11時30分（台灣時間下午5時30分）揭曉。受到新冠肺炎影響，今年部分實體活動取消，並以線上直播的方式公布得獎者，而今年mRNA疫苗技術仍是獲獎熱門，研究阿茲海默症的學者同樣可能奪獎，以下就整理出幾個預測獲獎人選：

全球科學資訊公司科睿唯安（Clarivate）資深分析師彭德伯里（David Pendlebury）依照論文的同儕引用次數、獲得其他獎項紀錄來預測得獎者，自2002年以來，已經精準預測64位獲獎者。

李文渝（Virginia Man-Yee Lee）、長谷川成人（Masato Hasegawa）

彭德伯里認為，今年的發現細胞內畸形蛋白質聚集，研究帕金森氏症、漸凍症、額顳葉失智症的學者，很有可能奪下醫學獎。美國賓州大學華裔教授、世界著名神經退化疾病權威李文渝，在2006年發表的相關論文，目前已經被引用超過4000次。

在幾個月後東京都醫學研究所腦神經科學學者長谷川，也發表了類似的論文，同樣奪獎機率極高。彭德伯里說，「這種同時獨立發現的現象在科學界非常普遍，因此引用數通常是優先發表者領先。」自從兩人發表相關研究後，該領域在許多方面都有新的發展，是治療相關疾病的一大進步。



金恩（Mary-Claire King）

美國遺傳學家、華盛頓大學醫傳學及基因組學教授金恩，發現了BRCA基因突變在乳腺癌和卵巢癌中的作用，徹底改變了癌症篩查程序。

▲金恩（Mary-Claire King）2016年獲頒國家科學獎章。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，金恩還利用基因學的技術，辨認在戰爭期間被偷走，後來被非法領養的兒童，她透過牙齒樣本作人類白血球抗原血清型分型來確認親屬關係。而她的實驗小組是國際刑事法院的DNA識別實驗室，她亦曾參與調查柬埔寨、瓜地馬拉、薩爾瓦多、盧安達、衣索比亞和波士尼亞等國的案件。

歐爾金（Stuart Orkin）

美國兒童腫瘤學家、哈佛醫學院教授歐爾金，長年研究鐮狀細胞基因突變，發現了各種類型地中海貧血背後的基因變化，替遺傳性血液疾病帶來了有希望的基因療法。

卡塔林 (Katalin Karikó)、韋斯曼（Drew Weissman）

美國賓州大學生物化學家、BNT高級副總裁卡塔林，以及疫苗研究教授韋斯曼，依舊被視為本屆熱門人選。

▲卡塔林 （左）與韋斯曼（右）2022年獲得有「日本諾貝爾」之稱的日本國際獎。（圖／達志影像／美聯社）



卡塔林與韋斯曼對「信使mRNA」的開創性研究，將該技術從細胞生物學中一個鮮為人知的領域，變成用來阻止疫情的疫苗技術，更推動兩大藥廠迅速研發出BNT與莫德納疫苗，有效對抗新冠病毒，逆轉疫情態勢。

耶魯大學癌症生物學家謝爾策（Jason Sheltzer）指出，「這是疫苗技術的根本性變化，目前已經發放了數十億劑疫苗，毫無疑問地拯救了數百萬人死於新冠肺炎。」

瓦爾沙夫斯基（Alexander Varshavsky）

俄裔美國生物化學家瓦爾沙夫斯基，是加州理工學院生物學教授，是泛素-蛋白酶體（ubiquitin-proteasome system，UPS）研究的權威，過去就曾憑藉細胞內蛋白降解機制的研究，獲得2000年拉斯克獎、2001年沃爾夫醫學獎，以及2014年生命科學突破獎，一直都是諾貝爾醫學獎的奪獎熱門。

霍里奇（Arthur L. Horwich）、哈特爾（Franz-Ulrich Hartl）

耶魯大學遺傳學家霍里奇與德國生物化學家哈特爾，一起在蛋白質摺疊領域進行開創性研究，兩人在2004年發表的論文，獲得了加拿大蓋爾德納國際獎（Canada Gairdner International Award）。

▲耶魯大學遺傳學家霍里奇（右）與德國生物化學家哈特爾（左）。（圖／達志影像／美聯社）



接著又在2008年至2020年間，拿下霍維茨獎（Louisa Gross Horwitz Prize）、拉斯克獎（Lasker Award）、邵逸夫獎（The Shaw Prize）、阿爾巴尼醫學中心獎（Albany Medical Center Prize）與生命科學突破獎（Breakthrough Prize in Life Sciences）等獎項，成為21世紀唯一一組，同時獲得「諾貝爾風向球」6大獎的科學家。

2022年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）

10/3（一）17：30 醫學獎（Physiology or Medicine）

10/4（二）17：45 物理學獎（Physics）

10/5（三）17：45 化學獎（Chemistry）

10/6（四）19：00 文學獎（Literature）

10/7（五）17：00 和平獎（Peace）

10/10（一）17：45 經濟學獎（Economic Sciences）

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