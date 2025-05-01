晚睡、久坐超傷腦！　專家曝日常「4惡習」：小心成失智危險群

▲專家指出，睡眠不足、久坐等，都可能加速大腦退化。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

隨著年齡增長，腦部自然退化成為不可避免的過程。然而，美國哈佛大學醫學專家就警告，現代人有4種常見的壞習慣可能加速腦部萎縮，進而影響到認知能力。英國網媒UNILAD報導指出，這些習慣在科技時代尤為普遍，若不及時改善，恐成為失智癡呆的高危險群。

報導指出，人類在30至40歲時，腦細胞開始退化，導致大腦逐漸萎縮，而人類的日常生活習慣，則在這段退化過程中發生關鍵作用。麻省綜合醫院腦部健康中心專家魯道夫坦齊（Rudolph Tanzi）提到，睡眠不足、久坐、壓力過大和缺乏社交活動是影響現代人大腦功能的4大因素，但是想要改善並不困難。

首先，睡眠不足是影響認知能力的重要原因。美國疾病暨預防中心（CDC）指出，約有三分之一的美國成人每晚睡不到建議的7至8小時。雜誌《睡眠》（Sleep）曾經刊登一項研究指出，每晚睡眠少於7小時會導致認知能力下降，影響人類解決問題、推理、記憶等大腦功能。

加州大學舊金山分校一項發表在《神經病學》（Neurology）的研究則指出，失眠可能導致腦部萎縮。研究人員追蹤600名成年人5年、10年後的腦部掃描，發現對比於70%沒有睡眠問題的人，22%有中等睡眠問題的調查對象腦年齡老了1.6歲，而另外8%睡眠問題嚴重的受訪者，腦年齡則比正常者老了2.6歲。

其次，久坐不動也是腦部健康的敵人。哈佛大學一項2024年的研究顯示，成人平均每天坐著時間達到10.4小時，比平均睡眠時間7.7小時還長。另一項研究則指出，腦部重要區域「內側顳葉」（MTL）負責生成大腦內的新記憶，但久坐者的內側顳葉相對較薄，而這也與記憶問題和失智症早期徵兆有關。

第三，長期壓力對腦部的損害不容忽視。壓力會導致前額葉萎縮，影響記憶和學習能力，哈佛的研究指出，壓力不僅影響身心健康，還直接導致負責記憶與學習的前額葉（prefrontal cortex）萎縮。

最後，缺乏社交活動也會對腦部健康造成損害。《老年學期刊》指出，社交活動少的人大腦灰質（gray matter）喪失較多，影響認知與行為能力，其中包括學習、記憶、情緒控制以及語言等各項能力。哈佛研究發現，缺乏社交者的認知能力衰退機率相較社交活躍者低70%，且容易增加憂鬱症和阿茲海默症風險。