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行政院明通過青年基本法草案　政策須納青年觀點、落實青年主流化

▲▼政委史哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲政委史哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會明擬拍板「青年基本法」草案，明定青年定義為18歲到35歲，並要求政府應建立青年參與機制、鼓勵青年返鄉、促進青年參與公共事務等，條文中還規範每4年須擬定青年政策白皮書等。另外，也將由行政院長親自主持召集學者專家、相關部會首長及青年代表，組成青年事務發展會報，拉高決策層級，落實「青年主流化」。

史哲說，青年基本法28條，很重要的是要彰顯當今社會對青年世代揭櫫更多重要的價值。他指出，各縣市現在也非常重視青年議題，已有10個縣市將青年事務列為一級單位，六都就有台北、新北、桃園、高雄，其他縣市可能跟其他事務結合在一起，但也是一級單位；另外，二級的有8個，幾乎所有縣市都有青年事務委員會、青年諮詢委員會等。

「青年事務確實在政府施政中是相當主流的議題。」史哲表示，青年基本法也是象徵青年主流化的課題，主要是價值的宣示，在草案中，以18到35歲爲青年定義，直接明訂希望政府在制定政策時，建立青年參與機制、保障青年參與權利，「這樣宣誓的意味很重要的是說，政府政策制訂要考慮到青年觀點」。

史哲說，支持青年返鄉，政府必須提供必要協助也入法，是比較新的價值跟觀念，過去不會在法規上這樣處理。在健康照顧上，特別把青年世代重視的預防物質濫用、增加心理諮詢等也入法。在數位上，青年不會有數位落差問題，因此特別強調在數位社會裡的防治數位暴力、數位詐騙等；另外，也鼓勵青年參與公共事務，政府要支持非營利的青年團體，且每4年要訂定一次青年白皮書。

同時，史哲也提到，由行政院長親自主持召集學者專家、相關部會首長及青年代表，組成青年事務發展會報，這是會是整個在行政體系當中，有關青年事務的最高決策單位。

至於現行的青年諮詢委員會是否直接轉型為青年事務發展會報？史哲說，青年諮詢委員會本來就是在行政授權底下成立，不必然要轉成青年發展會報，「因為青年諮詢委員會的組成都是青年，青年事務發展會報的組成是部會首長跟青年、學者專家，是行政決策的單位，跟諮詢會報完全不同」。

史哲說，這是把決策提高到最高層級，青年事務貫穿各部會，由院長主持的青年事務發展會報變得相當重要，「簡單講，過去青年諮詢委員會是諮詢建議層次，青年事務發展會報行政決策的層次」。

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