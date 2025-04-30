賴清德點名孫立方「台灣軍官唯一入選美軍校名人堂」　讚專業沉穩

▲總統賴清德主持5月份將官晉升典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日主持5月份將官晉任授階典禮時點名陳俊源、孫立方晉任中將。他特別提到，孫立方曾接受美國國防資訊學校公共事務軍官訓練，並於2024年獲選入該校名人堂，成為唯一入選的台灣軍官，並稱讚他在擔任發言人期間，針對國防政策，都精準研提輿情溝通與應處建議，展現高度專業素養和沉穩氣度。

賴清德致詞時表示，恭喜今天的晉任將官，每一次的晉升，都是各位長年努力與堅持的成果，同時代表了，肩負的責任更加重大，「首先，恭喜陳俊源、孫立方，二位晉任中將」。

賴清德表示，出身砲兵的陳俊源將軍，在任職 43砲指部及砲訓中心指揮官期間，督導執行各項教學及備戰工作，不僅僅精進了砲兵的火力運用，更為國防戰力打下堅實的基礎。

賴清德指出，孫立方將軍曾接受美國國防資訊學校公共事務軍官訓練，並於2024年獲選入該校名人堂，成為唯一入選的台灣軍官，大家同感光榮。他說，孫立方在擔任國防部發言人期間，針對國防政策，都能精準研提輿情溝通與應處建議，展現高度專業素養和沉穩氣度，提升了國軍的整體形象。

▼總統賴清德主持5月份將官晉升典禮。（圖／總統府提供）



另外，賴清德也逐一點名，恭喜黃盈福、陳逸鴻、雷詠淇、楊永寶、江國顯、吳建冠、 覃仁勇、林昇和、王石朋、李昌富、梁沅勝等11人晉任少將。

賴清德表示，大家不論是在戰備演訓、衛勤醫療、 或是國防政務、指管通情、 遠洋巡護等領域，都全力以赴，讓台灣的國防力量更強大。他說，當前國際地緣政治局勢變化快速，台灣更面臨了威權主義擴張的威脅，除了日益增強的灰色地帶侵擾，中共也不斷利用各種滲透行為，意圖竊取我們的國防機密，破壞國家安全。

賴清德說，今年3月，他針對台灣面對的國安及統戰威脅，提出了17項因應策略，與此同時，官兵警覺的提升，也是關鍵。他希望，各位將軍都能在各單位、部隊，以人為本，落實「保衛國防安全」的核心價值，加強保防安全工作，共同為國家安全，築起堅實的防線。

賴清德指出，台灣要努力提升自我防衛能力，政府除了持續進行國防改革、添購新式武器及裝備，他也期待各位將軍，拋棄慣性思維，以更靈活、創新、務實的理念，發揮現代化軍隊的效能，增強整體國防實力。

最後，賴清德依慣例感謝現場的眷屬，因為大家的支持和包容，才能讓各位晉任官全心投入國防事務，「我要代表國人，向各位表達最由衷的感謝之意」。

▼總統賴清德主持5月份將官晉升典禮。（圖／總統府提供）