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社會 社會焦點 保障人權

捐贈照遭P圖換臉騙錢　消防署揭2異狀：器材捐贈不會主動要求捐款

記者黃翊婷／綜合報導

內政部消防署港務消防大隊上個月在臉書發文，感謝台中大屯扶輪社捐贈相關器材給台中港隊，沒想到竟遭詐騙集團P圖，將照片中的團體名稱、人臉換掉，還在網路社群中發文要求民眾捐款。消防署提醒，消防救災、救護器材捐贈不會主動要求民眾轉帳捐款，這是詐騙，請大家小心，別讓自己的熱心成為詐騙目標。

消防捐贈遭詐團P圖騙捐款。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

▲這是原本的照片。（圖／翻攝自Facebook／消防署，下同。）

消防署表示，消防署港務消防大隊3月5日在臉書分享一篇文章，感謝台中大屯扶輪社捐贈行動醫療充氣帳篷、救災指揮所充氣帳篷給台中港隊，並附上數張照片，沒想到其中一張雙方站在消防車前的合照，竟遭到詐團P圖。

消防捐贈遭詐團P圖騙捐款。（圖／翻攝自Facebook／消防署）

▲這是詐團變造的照片，黃色圓圈處是被變造的部分。

在詐團變造的照片中，掛在消防車上的紅布條中，「台中大屯扶輪社」被改為「益起公益聯盟」，左側人物也遭「換頭」變成不同人。消防署提醒，該詐團自稱是「益起公益聯盟」，並使用變造的照片在網路社群中發文，要求民眾轉帳捐款，但其實消防救災、救護器材捐贈，並不會主動要求轉帳捐款，希望大家提高警覺，別讓自己的熱心成為詐騙目標。

消防署強調，若民眾有捐贈意願，可以查詢政府官網公布的相關捐贈資訊，切勿輕信網路提供的不明連結，否則一旦受騙，恐怕會造成財物損失，民眾如果有疑慮，可以撥打「警政署165反詐騙專線」諮詢，或是就近前往派出所報案尋求協助。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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