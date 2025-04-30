線上認證「不用收費」？　賣家操作4次一看存款快見底

記者黃翊婷／綜合報導

一名賣家有一些國外硬幣想販售，上網PO文之後很快就有一名買家主動聯繫，結果他卻被告知「線上金流異常」，無法收到匯款，「客服」要求簽署託運條款，還強調認證無需收取費用，他配合操作4次依舊無法解決問題，接著隨手看了一下戶頭存款，赫然發現存款快見底了，這才驚覺遇到詐騙。

▲詐團聲稱認證無需費用，讓受害者放下戒心。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，一名賣家表示，他有一些港幣、美金等國外硬幣想要販售，便在臉書相關社團發文，很快就有一名D網友主動聯繫，他以為難得遇到懂貨的人，於是兩人互加LINE好友進一步洽談買賣細節。

起初D網友想使用掛號寄件以及貨到付款方式交易，但賣家堅持先匯款再寄貨，最後雙方同意使用超商賣貨便，D網友便傳給賣家一個專屬的賣場連結（假的）。接著，D網友又以有登入異常問題，要求賣家加入客服的LINE帳號，這才完成上架、下單等流程；哪知道過了幾天之後，賣家詢問匯款進度，D網友卻聲稱早已匯款，甚至反控賣家害他公司帳戶被無故凍結，如果造成損失，將要依法追究。

賣家根本不知道發生什麼事，只好向「客服」求助，客服告知是「線上金流異常」，需要他配合指示簽署託運條款，並委託配合的金融機構授權簽署，才能解除設定，而且認證無需收取費用。

賣家一聽認證不用收費，當下沒有多加懷疑，便依照指示操作了4次，但還是無法解決「線上金流異常」問題，這時他臨時起意隨手查了一下自己的戶頭存款，赫然發現存款快要見底了，他趕緊去看匯款紀錄，這才發現剛才的操作都是匯款支出，原來全部都是一場騙局。

警方提醒，不論是透過哪一種網拍平台進行交易，請民眾務必自己上官網驗證，不要點擊陌生人提供的連結，若對方主動提供「客服帳號」或是提到「金流錯誤」等詞語，絕對是詐騙，民眾如有任何疑慮，可以撥打165進行諮詢。