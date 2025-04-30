國際旅客人次退回12年前水準　南投邀日本觀光團踩線

▲日本觀光踩線團來台走訪南投縣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

海外來臺旅客人次成長恢復緩慢，南投縣政府有鑑於國際入境旅客對該縣觀光永續生存的重要性，主動出擊、布局重點包括日本等目標市場，推動連串的國際觀光推廣，近日即邀請10位日本JTB、阪急交通社等知名旅遊業者，以及網紅媒體，組成踩線團走訪南投縣福興溫泉、日月潭、桃米生態村等特色景點。

縣政府本次結合臺中市政府及交通部觀光署大阪辦事處邀請日本踩線團來台，以「永續×生態×人文」為行程核心，依據團員屬性，規劃於埔里與魚池日月潭地區踩線，整體行程特別融入觀光永續理念：搭乘電動船遊湖、嘗試自行車慢旅、拜訪原住民文化體驗與在地風味餐，搭配日月潭經典纜車與時下最流行的SUP水上運動。

而日團走訪南投期間正值「南投螢火蟲季」與「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊－埔里福興悠遊樂騎」兩大活動登場，縣府也特別安排機會難得的桃米賞螢行程，並引領團員騎單車，體驗低碳探索福興溫泉自然人文風光的樂趣，還與縣長許淑華一起手植樹苗，共同以行動落實推動永續發展。

縣府觀光處表示，去年海外來臺旅客人次約785萬，僅及101年的水準，這次透過安排實地體驗南投豐富多元的觀光資源，讓日團留下驚豔又充實的深刻印象，紛紛肯定這些多樣化的行程令人意猶未盡，也進一步瞭解到將南投豐富觀光資源包裝成產品及行程攻略極具市場競爭力，樂意規劃為景點遊程、吸引日本團體或自由行遊客優先選擇南投觀光。

觀光處指出，將持續推動轉型升級的嶄新遊程，導引出更多結合永續、生態與人文的觀光模式，吸引更多國內外旅客前來南投探索與體驗。