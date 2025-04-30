原民土地、文化遺址及永續調查成果揭曉　南投縣府、仁愛鄉獲表揚

▲南投縣獲「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續調查維護計畫」評鑑特優。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

行政院原民會推動113年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續調查維護計畫」，評鑑績優縣（市）政府及公所等單位日前出爐，其中南投縣政府勇奪縣市政府組特優、仁愛鄉公所獲鄉鎮區公所組佳等。

為期2天的114年度「原住民族土地古道、文化遺址及環境永續調查維護計畫」年度教育訓練暨113年度計畫評鑑頒獎典禮，22日在南投縣埔里鎮承萬尊爵渡假飯店登場，由原民會副主委杜張梅莊主持，共有7縣(市)政府及24鄉 (區)公所執行機關人員共計280 人參加；縣府秘書長洪瑞智、仁愛鄉公所秘書陳國雄代表接受表揚，縣議員石慶龍也到場觀禮。

原民會表示，近8年向財政部公益彩券回饋金提報計畫，並爭取獲配補助經費金額近7.2億元，成立執行計畫隊伍數從17隊擴增至今年的24隊，每年隊員人數從177人增加至200人，每年提供原住民族地區約200個就業機會；112年執行成果包括傳統文化遺址資料建檔55處、整理維護工作路線里程累計約3312公里、傳統生態資料永續利用超過3400公頃，執行成果豐碩。

本次年度教育訓練安排山難急救及防護訓練、外來種入侵植物防除，及中原部落賽德克傳統家屋及織布文化導覽、獵人巴萊-磚木取火DIY體驗等課程，藉此推動永續傳承自然生態資源，培育學員提升原住民族傳統文化、自然資源管理、生態導覽、環境教育等專業知識。

杜張梅莊指出，原民會每年都會在年初辦理這項年度計畫教育訓練活動，並表揚上一年度評鑒績優單位，此次除呈現去年的許多成果，還有3個鄉公所取得環境認證，對於山林知識教育有很大的貢獻，另也有30幾處遺址在做整理；該計畫除持續提供原住民地區就業機會，整體制度和程序上也有改變：如薪資近兩年調整約7%，工作期程也變更為一整年，未來該會仍希望盡力落實這項政策計劃，達成環境永續目標。

洪瑞智表示，113年度縣府用心輔導鄉鎮公所推動該項計畫，大幅提升參與鄉公所專業職能，成果也受到評鑑委員高度肯定；縣府原住民族行政處代理處長林婷玉指出，縣府督導轄內仁愛跟信義等2鄉團隊推動該計畫，團隊伙伴在不管是文書處理、古道遺址及文化的維護都非常用心，且都有規劃環境教育作業及計劃：仁愛鄉選在以霧社的莫那魯道紀念公園為主，信義鄉則是選在羅娜花卉公園，結合環境教育、發展為當地文化特色的文化課程，未來跟協會相互合作，並爭取環訓所認證為環境教育的場址後，文化維護及隊員作為文化導覽工作者的計劃都可延續下去，也是此次獲縣市政府組特優獎項的原因。