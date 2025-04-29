淫神棍自封「無上之主」！性侵5名女信徒58次　妄想交保被打臉

▲淫神棍性侵58罪辯皮膚病氣喘求交保，法官駁回聲請。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲劉姓男子長達15年期間，誆騙5名女信徒發生多達58次性關係被收押，卻以無前科紀錄，初犯，且患有皮膚病、氣喘為由要求交保，台中地院認為，有事實足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，又被告於搜索過程中有刪除對話紀錄之情形，有湮滅證據之虞，因此駁回聲請，並羈押3個月。

劉男自2009年接下母親創設的西方如來寺後，自稱為「無上之主」，可幫信徒消災解厄，因此假藉宗教之名，騙取5名女信徒和他發生性關係，前後達58次，目前羈押中。

被告律師以聲請人坦承犯罪，無其他共犯，相關證人已訊問完畢，無串證、滅證之虞，且被告有固定住所，有正當工作，無逃亡之虞，當無再反覆實施同一犯罪之虞，無羈押之必要，請求以具保或限制住居。

法官認為，被告所涉強制性交罪嫌罪數達58罪，且犯罪時間跨足98年起至113年間，長達約15年，被告長期對不同被害人多次涉犯妨害性自主，可認被告自制力薄弱，無法有效控制自身慾望，有事實足認被告有反覆實施同一犯罪之虞，又被告於本案搜索過程中有刪除對話紀錄之情形，是有事實足認被告有湮滅證據之虞，諭知自114年3月13日起羈押3月。