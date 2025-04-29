涉性侵16歲少女！納米比亞農業部長被捕　女總統火速開除

▲ 亨加里被控性侵未成年少女，事後花錢要求撤告。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

納米比亞農業部長亨加里（Mac-Albert Hengari）涉嫌於5年前性侵一名16歲少女，近日更企圖賄賂現年21歲的受害者撤案而被捕。總統辦公室隨即宣布將他解職，但未說明原因。

BBC報導，現年59歲的亨加里面臨性侵、綁架及強迫墮胎等指控，但目前否認曾犯下任何不當行為，28日在首都溫荷克（Windhoek）法院出庭，因有逃亡之虞被拒絕保釋，目前與同案被告一同被羈押，全案預計6月3日再度開庭。

此案成為女總統南丁戴特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）上任以來第一起重大政治醜聞，總統辦公室聲明未提及將亨加里解職的原因，但稱亨加里也被國會開除。

亨加里隸屬執政黨「西南非洲人民組織」（Swapo），獲總統提名入閣。反對黨「獨立愛國者變革黨」（IPC）痛批，亨加里被捕突顯政府在性別暴力上光說不練，更指責總統任命程序失當，稱此案早在去年11月便展開刑事調查，總統仍選擇任命亨加里。

納米比亞性別暴力問題嚴重，人口雖僅300萬，去年性別暴力案件卻高達4814起。72歲的南丁戴特瓦去年11月以58%得票率贏得大選，上月組成女性比例創新高的內閣，14名官員中包括副總統就有9名女性。