遭攻擊抹黑「台灣手燈」宣布解散！買家大量退訂　慘賠123萬

▲團隊宣布解散。（圖／翻攝自台灣手燈Threads）



記者施怡妏／綜合報導

去年藍白兩黨強推爭議法案，吸引許多韓團追星人拿出手燈應援，事後有團體推出號稱不營利「台灣手燈」，售價介於380至400元。然而，卻因產品標示不清，以及財務資訊不明，消費者組成自救會控訴。對此，「台灣手燈」宣布解散，任務已結束並結案，金流作業也處理完畢，共負債123萬元。

「台灣手燈」在Threads發文，因不實言論，導致手燈組台燈認購負債金額新台幣83萬元（損益表），及尚未付款之物流處理費40萬，共約負債123萬元。手燈組各項任務已全部結束，並且結案，所有應交付之金流作業亦已處理完畢，「手燈組自即日114年4月28日起正式解散。」

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「台灣手燈」團隊指出，相關成員後續不再負有任何義務或回應責任，就相關散布不實言論、惡意中傷或影響手燈組及成員名譽之情事，手燈組相關成員除已具證完成報案，並將委任律師依法追究，絕不寬貸。

底下網友暖心打氣，「這是做手燈做到整組人虧一百萬嗎？」「買到了一支喜歡的手燈，但替大家把成品實現的人卻負債」、「我有買兩支，我很喜歡，雖然當初看到發生的事有點錯愕，但我相信沒有人想故意犯這種錯」、「謝謝你們，我覺得手燈很美物超所值，沒申請退貨」、「謝謝你們，為愛台灣支持」。

事實上，之前「台灣手燈」爆出產地標示不清，團隊今年2月時回應，去年與廠商洽談，詢問是否在台灣製作，廠商回應「手燈會在台灣組裝，部分零件會是在中國生產。」直到消費者提出產地疑問，團隊進一步詢問廠商，才意識到廠商先前說法與廠商實際做法不符，當下也立刻跟消費者說明，「卻仍遭特定人士刻意扭曲為蓄意欺騙，並藉此進一步攻擊抹黑，對此我們亦感到相當無助。」

被攻擊抹黑後，許多人退訂手燈，團隊整體運作大受影響，且之前就承諾，「有餘額將全數捐出，並無所謂靠社運賺錢之情事」，但因為大量退訂持續累積負債。

另外，關於逃漏稅的問題，團隊表示，因手燈組並非企業或公司，無法開立發票，後續詢問國稅局報稅流程時，國稅局告知案件較特殊，協助採取專案方式進行申報，完成認購手燈的營業稅已依法繳納，絕無逃漏稅之情事。