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7萬賤賣機密給中國！還想賺50萬介紹費　海巡女下士將入監

▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲監獄示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

前海巡署吳姓女下士涉嫌利用職務之便，用手機偷拍海巡演練資料，再傳給王姓中國籍人士，收取7萬多元後，私下向葉姓同僚刺探機密，希望能拿到更高等級的國防資料，以拿50萬元的介紹費。一審法院依違反貪污治罪條例，洩漏國家機密等罪判處她徒刑6年2月，高雄高分院審理後，改判5年11月，吳女和檢方都未上訴，全案確定，吳女將入監服刑。

判決指出，吳姓女下士在海巡署任職期間，因為缺錢花用，上網找借貸，有人主動接近她，表示可以幫忙，但希望她提供一些資料，於是吳姓女下士利用值勤機會，利用手機翻拍公務電腦內的資料，再透過LINE傳送給王姓大陸籍人士，後來也順利拿到7萬多元的泰達幣。

後來王姓中國籍人士繼續用50萬元利誘吳姓女下士，希望她幫忙收集更高等級的海巡和國家機密，吳女於是試圖向海巡署的葉姓同事探聽相關機密，但被拒絕，海巡署也發現異狀，主動報請橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署指揮法務部調查局高雄市調查處進行偵辦，並約談吳姓女下士到案，檢、調發現，吳女試圖收集的資料包括 「外離島防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密，她到案後也坦承犯行，被依貪汙治罪條例違背職務之行為收受賄賂、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄罪嫌、刑法公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息等罪起訴。

一審橋頭地院判處吳姓女下士徒刑6年2月，檢察官認為刑期太輕提起上訴，高分院審理後，認為吳女觸犯二罪各處徒刑5年6月，考量她繳回犯罪所得，因此改判5年11個月、褫奪公權3年，吳女和檢方均未上訴，全案定讞，吳女也將入獄服刑。

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