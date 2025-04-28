全聯「1水果」罕見上架！量少微酸又甜...網瘋搶：一次買10顆

▲全聯近期上架一款當季水果，引發民眾討論。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

全聯一直是不少民眾採買生鮮、日用品的首選。近日就有民眾發現全聯上架了名為「巴掌鳳梨」的季節限定水果，貼文一出立刻掀起熱烈討論，許多人表示「一看到就買10顆」、「產量少，看到一定要趕快搶」。

一名網友在臉書社團《全聯消費經驗老實說》上PO出一張照片，表示近日在全聯看到巴掌鳳梨，朋友曾大力推薦巴掌鳳梨的口感，稱讚它甜中帶微酸、成熟度高，並提醒「量很少，要搶快」。原PO也好奇購入2顆試吃，結果一吃驚艷。從曝光的照片可以看到，巴掌鳳梨個頭比一般鳳梨小，單顆售價約45元，不但價格親民，甜度也獲得好評。

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▲全聯販售季節水果「巴掌鳳梨」。（翻攝臉書社團「全聯消費經驗老實說」）

照片曝光後，不少吃過的網友紛紛留言認證，「非常好吃，小鳳梨頭味糖酸均勻」、「微酸會甜，超級順口」、「這款出來二三年了，真心推薦」、「喜歡的程度僅次於紅土蜜糖！」甚至有人開玩笑說「拜託不要跟我搶」。

內行人也提醒，「巴掌鳳梨」雖名叫「巴掌」，實際大小約為一般金鑽鳳梨的3/4，甜度接近金鑽，價格也相對實惠。但也有人分享小撇步，建議消費者可以比較單位價格，如果大顆金鑽更划算時，不妨選擇大顆款。

全聯長期以來都會隨季節引進當令水果，如今巴掌鳳梨因其小巧甜美又方便，成為近期架上最熱門的生鮮品之一。由於產量不多，網友也建議「有看到就趕快買」，錯過可能就要再等一年了。



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