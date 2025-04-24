國民黨宜蘭縣黨部遭搜！　傅崐萁轟：司法淪政黨統治工具

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

檢調連日偵辦大罷免「幽靈連署」，國民黨宜蘭縣黨部今（24日）遭到檢調突襲搜索，除罷免民進黨立委陳俊宇的提案領銜人被帶走外，多位參與連署的民眾也接連遭約談，引發外界高度關注。對此，國民黨團總召傅崐萁抨擊司法雙標，罷綠領銜人被搜索聲押，罷藍領銜人只是約談而已，法務部這群人已淪為民進黨黨綱中「政黨的統治工具」。

傅崐萁提到民進黨黨綱第７條「維護法律位階之原則並實現實質之正義。立法更應遵照正義理念，配合社會之發展，與時並進。司法也應超出黨派，依法獨立審判」，第８條「行政官僚制除應接受其他部門嚴格制衡外，尤須建立保持政治中立的制度和行動倫理，以免淪為政黨的統治工具」。

傅崐萁說，台灣詐騙案鋪天蓋地，人民痛苦指數飆高，國際經濟局勢險峻，百工百業無以為繼不知何去何從，國家司法機器全部聽從執政者的操弄，對在野黨抄家滅門。

面對各地黨部被搜索，法務部一再強調是個案不是通案，但傅崐萁指出司法雙標是事實，罷藍領銜人只是證人身份到案說明，但罷綠領銜人全被搜索聲押交保，這不是通案什麼才是通案？

對於基隆檢調清晨六點半上門，法務部長鄭銘謙說是基隆人生活習慣，傅崐萁認為，法務部若不認同就應該糾正，不裁處就是默認，再放任下去，以後調查索是不是桃園五點半、新竹四點就會上門?

傅崐萁也質疑「抓在野黨比抓共諜重要？」，匪諜盛礎纓20萬元交保，雙北罷免領銜人卻要50萬交保，其他藍營縣市更是聲押？難道又是個案? 司法院副秘書長王梅英表示這是由檢察官裁定，司法院無法相比，當場打臉法務部。



