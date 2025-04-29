獨／台中男持刀追趕救護車「猛拍車窗」　救護人員直衝派出所

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一處民宅今（29）日凌晨傳出驚悚案件，住在友人家中的40多歲男子情緒不穩，友人報案請消防局到場協助，男子見救護車到場，竟拿出刀子衝出屋子追趕救議車，甚至騎上機車拍打救護車，救護人員嚇到不敢下車，直接開車到東山派出所求救。男子好友坦承此事，強調友人過於激動，才請求協助，男子時常情緒不穩，把家中砸得一團亂，讓人十分無奈。

▲台中市北屯區今日凌晨傳出一名男子不願就醫，竟持刀追趕救護車。（圖／記者許權毅攝）



事發在今日凌晨3時許，警方見救護車到派出所，又接到110指揮中心轉報，一同前往案發地，勸說男子將水果刀放下，男子情緒才較為放鬆，並被警消帶往慈濟醫院。第五警分局表示，全案依恐嚇、醫療法等罪偵辦。

好友告訴《ETtoday新聞雲》，男子是彰化人，兩人是好友，見他找不到工作，找他來台中工作，就順便讓他居住在家中，昨日男子突然離職，情緒變得激動，見他疑似食用過量藥物、無法控制情緒，只好向警消求助，希望強制送醫能讓他情緒穩定下來，不料他一看到救護車來，不願意上車，就氣得拿刀衝出去，坦承有此事發生。

▲▼男子借住好友家，昨晚情緒激動砸爛電視、客廳物品。（圖／記者許權毅攝）



好友無奈表示，友人家境不好，自己希望先讓他有地方住，也已經住一陣子，希望他找到工作後再去租屋，平時也給他鼓勵，也帶他去就醫過，但疑似沒有定時服藥，情緒不佳，昨天回家發現家裡被他砸得一團亂。

台中市消防局回應，救護人員到場後並無下車，無人員受傷，後續由警方陪同後，才再將男子送往醫院就醫。