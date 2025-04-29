珊瑚產卵季！潛海戰將清除石梯坪廢漁網　迎接海岸「夏之雪」

▲廢漁網是潛水生態的主要威脅，不僅會纏繞在珊瑚上阻礙正常生長，還可能對海洋生物造成致命傷害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

每年農曆三月廿三日媽祖誕辰後，就是充滿生機的珊瑚產卵季，花蓮縣潛海戰將志工們為準備迎接珊瑚產卵季節的到來，加強清除石梯海岸底下廢棄漁網和垃圾，期待能讓珊瑚進入繁殖季之時，擁有更健康安心的產卵環境。

石梯坪是花東海岸少數幾處形成珊瑚礁海岸，蘊藏著豐富的珊瑚礁群和熱帶魚群，潮間帶上與壺穴形成的潮池，生長著各式各樣的海藻、魚蝦、貝類等海洋生物，使石梯坪成為擁有潮間帶豐富生態，然而廢漁網是潛水生態的主要威脅之一，這些廢棄物不僅會纏繞在珊瑚上將珊瑚棧親密包覆，阻礙珊瑚的正常生長，還可能對海洋生物造成致命傷害。

縣長徐榛蔚及縣府團隊為落實海洋環境保護及維護海洋環境生態，整合跨局處之力量，透過花蓮縣政府建設處水利科架設垃圾攔截網有效攔截並減少陸源及河川垃圾流入海中也與中央各部會共同推動成立花蓮縣淨海聯盟，並配合海洋委員會海洋保育署潛海戰將成立淨海聯盟執行計畫，自109年度起招募花蓮轄內專業潛水團體或個人加入潛海戰將行列，藉其潛水專業能力協助海底垃圾打撈及魚礁覆網清除作業，降低海洋負擔，守護花蓮這片美麗又蔚藍海洋。

▲花蓮招募專業潛水團體或個人加入潛海戰將行列，藉其專業能力協助海底垃圾打撈及魚礁覆網清除作業。

花蓮縣潛海戰將自111年起無論在團體評鑑或個人評鑑中每年皆獲得海保署肯定，花蓮縣政府團隊也在113年度海洋保育署辦理之「海洋環境管理地方政府考核」榮獲「特優」最高等級肯定。

徐榛蔚表示，珊瑚礁是海洋生物聚集的重要場所，保護珊瑚順利繁衍的工作，更是環境永續作為的標竿，期待藉由公私部門之力量合作，同心協力為海洋保育努力（SDGs17），以達到聯合國永續發展目標（SDGs14）清除海漂垃圾維護海洋環境，並能更安全有效率的維護海洋環境。