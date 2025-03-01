花蓮石梯坪驚傳落海！釣客礁石區失足　警消救起送醫仍不治

▲ 花蓮石梯坪遊憩區礁岩區，今驚傳有釣客落海，警消救援後送醫仍不治。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、劉人豪／花蓮報導

花蓮石梯坪遊憩區礁岩區，今（1）日驚傳有釣客落海，海巡署第九巡防區指揮部獲報後派員趕赴現場搜救，海巡與消防人員使用充氣浮囊救生背板將該名釣客搬運至道路上，送醫仍不治。

海巡署第九巡防區指揮部今8時41分接獲民眾報案，指稱花蓮石梯坪遊憩區礁岩區有釣客落海，派遣第一二岸巡隊石梯漁港安檢所、第一機動巡邏站及新社安檢所人員趕赴現場搜救，並同步通報豐濱消防分隊及港口派出所等單位支援。

海巡人員攜帶救生裝備迅速抵達現場，經搜尋後，在石梯坪遊憩區北側礁岩處發現該名落海釣客，立即合力使用充氣浮囊救生背板，將該名釣客搬運至道路上，並施行心肺復甦術（CPR），再由豐濱消防分隊後送花蓮醫院豐濱分院搶救仍不治。根據現場釣客描述，該名釣客疑似不慎失足落海。

東部分署第一二岸巡隊提醒民眾，近期東部海域海象不穩，仍有長浪發生的可能，請避免於天候不佳時進行水域遊憩或岸際採捕水產動（植）物等活動，以確保安全。如遇海上或岸際緊急狀況，請立即撥打「118 海巡服務電話」，海巡署將迅速派員救援。